Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο ο «κέρβερος» της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του Ορλάντο Χιλ, με τις μυθικές εμφανίσεις του 26χρονου γκολκίπερ στο Μουντιάλ να έχουν τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο ο «κέρβερος» της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ορλάντο Χιλ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα του φετινού καλοκαιριού. Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει εντυπωσιαστεί από τα προσόντα του και τον θεωρεί ιδανική επιλογή για την υπεράσπιση της εστίας της.

Πάντως, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν παίζουν μόνοι τους, καθώς ο Παραγουανός βρίσκεται ήδη στα ραντάρ των Τορίνο, Λάτσιο, Βαλένθια, Μπεσίκτας και Ίπσουιτς.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας έγινε παγκόσμιο θέμα συζήτησης στη φάση των «32» της διοργάνωσης, όταν απέκρουσε δύο πέναλτι των Χάβερτς και Βόλτεμαντε, υπογράφοντας τον αποκλεισμό-σοκ της Γερμανίας.

Παρότι η Παραγουάη λύγισε στους «16» από τη Γαλλία (1-0), ο Χιλ αναδείχθηκε MVP του αγώνα, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων μια απίστευτη διπλή επέμβαση σε προσπάθειες του Κιλιάν Εμπαπέ.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χιλ κατέγραψε συνολικά 22 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σαν Λορέντζο, κρατώντας σε 12 περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του

COMMENTS
LATEST NEWS
21:53 MUNDIAL

Τα highlights από την επική ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (vid)

21:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες στο Ελβετία – Κολομβία

21:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απίθανος Μέσι, ξεπέρασε τον Μαραντόνα σε ασίστ

21:48 SUPER LEAGUE

Άρης: Οδεύει προς Λεγανές ο Τεχέρο

21:35 MUNDIAL

Συνεχίζει με «σπασμένα φρένα» ο Μέσι: Πέτυχε το 21ο γκολ του σε Μουντιάλ!

21:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Λάρνακας: Τα highlights από το τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του «Δικεφάλου»

21:23 MUNDIAL

Αργεντινή - Αίγυπτος: Το «χρυσό» γκολ του Φερνάντες που έστειλε στα ουράνια την «Αλμπισελέστε» (vid)

21:21 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Άντριαν Γουάινμπεργκ

21:07 MUNDIAL

Ανατροπή από άλλο πλανήτη: Η Αργεντινή γύρισε από την... κόλαση του 0-2 και «ξέρανε» την Αίγυπτο

21:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας 3-2: Ο «Δικέφαλος» βρίσκει δίχτυα και έκανε το 3/3 στα φιλικά προετοιμασίας

20:44 NBA

NBA: «Δένουν» τον Ντόνοβαν Μίτσελ με συμβόλαιο «μαμούθ» οι Καβαλίερς

20:36 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας