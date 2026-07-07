Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο ο «κέρβερος» της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ

Ο Ορλάντο Χιλ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα του φετινού καλοκαιριού. Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει εντυπωσιαστεί από τα προσόντα του και τον θεωρεί ιδανική επιλογή για την υπεράσπιση της εστίας της.

Πάντως, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν παίζουν μόνοι τους, καθώς ο Παραγουανός βρίσκεται ήδη στα ραντάρ των Τορίνο, Λάτσιο, Βαλένθια, Μπεσίκτας και Ίπσουιτς.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας έγινε παγκόσμιο θέμα συζήτησης στη φάση των «32» της διοργάνωσης, όταν απέκρουσε δύο πέναλτι των Χάβερτς και Βόλτεμαντε, υπογράφοντας τον αποκλεισμό-σοκ της Γερμανίας.

Παρότι η Παραγουάη λύγισε στους «16» από τη Γαλλία (1-0), ο Χιλ αναδείχθηκε MVP του αγώνα, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων μια απίστευτη διπλή επέμβαση σε προσπάθειες του Κιλιάν Εμπαπέ.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χιλ κατέγραψε συνολικά 22 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σαν Λορέντζο, κρατώντας σε 12 περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του