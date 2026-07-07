· Κλίβελαντ Καβαλίερς

NBA: «Δένουν» τον Ντόνοβαν Μίτσελ με συμβόλαιο «μαμούθ» οι Καβαλίερς

Με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς θα συνεχίσει να αγωνίζεται τα επόμενα χρόνια ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

NBA: «Δένουν» τον Ντόνοβαν Μίτσελ με συμβόλαιο «μαμούθ» οι Καβαλίερς
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Ο Ντόνοβαν Μίτσελ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους με ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του NBA.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε τετραετή επέκταση συμβολαίου συνολικής αξίας 273 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2030-31, καθώς και πλήρη ρήτρα αποζημίωσης σε περίπτωση ανταλλαγής.

Παρότι ο Μίτσελ είχε τη δυνατότητα να περιμένει έως το επόμενο καλοκαίρι για να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερο συμβόλαιο, επέλεξε να δεσμευτεί άμεσα με τους Καβαλίερς, υπογράφοντας την επέκταση από την πρώτη ημέρα που είχε το σχετικό δικαίωμα.

Ο 29χρονος σταρ αγωνίζεται στο Κλίβελαντ από το 2022 και αποτέλεσε τον ηγέτη της ομάδας στην πορεία μέχρι τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας την περασμένη σεζόν. Σε 70 συμμετοχές, μέτρησε κατά μέσο όρο 25,1 πόντους, 4,8 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του NBA.

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