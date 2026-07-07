Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Άντριαν Γουάινμπεργκ

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε στο δυναμικό του τον Άντριαν Γουάινμπεργκ, ο οποίος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα και τη νέα σεζόν, ενισχύοντας την προσπάθεια του συλλόγου στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άντριαν Γουάινμπεργκ για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο Αμερικανός γκολκίπερ θα συνεχίσει να φοράει το «πράσινο» σκουφάκι και τη νέα σεζόν. Ο 25χρονος παίκτης ήταν από τους κυριότερους συντέλεστες στην πορεία της ομάδας μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου αλλά και την οκτάδα του EuroCup».

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Άντριαν Γουάινμπεργκ σημείωσε τα εξής:

«Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη σεζόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο. Σίγουρα θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στην πορεία, αλλά είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος αυτού του ταξιδιού με αυτήν την ομάδα και ενθουσιασμένος που θα δω τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί».