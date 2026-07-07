· Παναθηναϊκός

Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Άντριαν Γουάινμπεργκ

Ο Άντριαν Γουάινμπεργκ θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Άντριαν Γουάινμπεργκ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε στο δυναμικό του τον Άντριαν Γουάινμπεργκ, ο οποίος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα και τη νέα σεζόν, ενισχύοντας την προσπάθεια του συλλόγου στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άντριαν Γουάινμπεργκ για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο Αμερικανός γκολκίπερ θα συνεχίσει να φοράει το «πράσινο» σκουφάκι και τη νέα σεζόν. Ο 25χρονος παίκτης ήταν από τους κυριότερους συντέλεστες στην πορεία της ομάδας μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου αλλά και την οκτάδα του EuroCup».

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Άντριαν Γουάινμπεργκ σημείωσε τα εξής:

«Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη σεζόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο. Σίγουρα θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στην πορεία, αλλά είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος αυτού του ταξιδιού με αυτήν την ομάδα και ενθουσιασμένος που θα δω τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:50 EUROLEAGUE

«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Τζοέλ Μπολομπόι»

23:37 NBA

Οι Ράπτορς τιμούν τον θρύλο τους: Υπογράφει για μία ημέρα και αποσύρεται ο Κάιλ Λάουρι

23:23 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι νεαροί παίκτες της Ακαδημίας κατέγραψαν την προετοιμασία στην Ολλανδία (vid)

23:21 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Ινίγκο Πίνια

22:57 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος ο Άλεξ Λεν από τη «βασίλισσα»

22:56 SUPER LEAGUE

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό με έμφαση σε τακτική και κυκλοφορία της μπάλας

22:48 MUNDIAL

LIVE Ελβετία - Κολομβία

22:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος: Ιστορική συμμετοχή στο FIBA Europe Cup

22:24 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» τάκλιν του Παρέδες πριν το γκολ πρόκρισης της Αργεντινής! (vid)

22:20 SUPER LEAGUE

Κάιρινεν: «Ας κάνουμε μαζί μια μυθική σεζόν»

22:02 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έβαλε τα κλάματα ο Μέσι, τον αποθέωσαν οι συμπαίκτες του! (Videos)

21:53 MUNDIAL

Τα highlights από την επική ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας