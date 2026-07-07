Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες στο Ελβετία – Κολομβία

Η αυλαία της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 πέφτει στο Βανκούβερ, όπου η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία με φόντο το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελβετίας, Μουράτ Γιακίν, παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1, έχοντας να καλύψει τις σημαντικές απουσίες των Μανζάμπι, Βάργκας και Σο.

Από την άλλη πλευρά, ο Λορέντσο επιλέγει να διατηρήσει σχεδόν αναλλοίωτο το βασικό σχήμα της Κολομβίας, πραγματοποιώντας μόλις μία αλλαγή στην ενδεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στην Γκάνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελβετία (Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι, Ρίντερ, Εντόι, Εμπολό.

Κολομβία (Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιόζ, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα, Λέρμα, Αρίας, Πουέρτα, Ροντρίγκες, Σουάρες, Ντίας.