Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό με έμφαση σε τακτική και κυκλοφορία της μπάλας

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με το τεχνικό επιτελείο να ανεβάζει τους ρυθμούς εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην προπόνηση της Τρίτης (7/7), το βάρος έπεσε αποκλειστικά στο κομμάτι της τακτικής, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ζητά από τους παίκτες του γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και σωστές συνεργασίες.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (8/7).

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Στη συνέχεια το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές στο κομμάτι της τακτικής, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η επόμενη προπόνηση των Πράσινων είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης.»