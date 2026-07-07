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«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Τζοέλ Μπολομπόι»

Σε συμφωνία με τον Τζοέλ Μπολομπόι ήρθε η Βιλερμπάν, σύμφωνα με το «BasketNews».

«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Τζοέλ Μπολομπόι»
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Η Βιλερμπάν συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά την ενίσχυση στη θέση του σέντερ με τον Ντάνιελ Τάις, η γαλλική ομάδα βρίσκεται μία ανάσα από ακόμη μία σημαντική προσθήκη στη ρακέτα, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τζόελ Μπολομπόι.

Σύμφωνα με το «BasketNews», ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν, ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν της ομάδας του Λιόν.

Ο Μπολομπόι αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, όμως οι τραυματισμοί περιόρισαν τη συμμετοχή του σε μόλις 14 αγώνες της EuroLeague. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 4,6 ριμπάουντ σε 14,6 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

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