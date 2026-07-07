Παναθηναϊκός: Οι νεαροί παίκτες της Ακαδημίας κατέγραψαν την προετοιμασία στην Ολλανδία (vid)

Μια διαφορετική εικόνα από την καλοκαιρινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία είχαν την ευκαιρία να δουν οι φίλοι της ομάδας, μέσα από το vlog που δημιούργησαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές των «πρασίνων».

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε στο Άπελντορν. Οι Παναγιώτης Μπινιάρης, Βασίλης Λάβδας, Χρήστος Γείτονας και Ιάσωνας Νεμπής, που προέρχονται από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, κατέγραψαν στιγμές από την καθημερινότητα της ομάδας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που παρουσιάζει την ανθρώπινη πλευρά της προετοιμασίας, με εικόνες από τις προπονήσεις, τις στιγμές χαλάρωσης και το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Δείτε το βίντεο: