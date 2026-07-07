Κάιρινεν: «Ας κάνουμε μαζί μια μυθική σεζόν»

Ο Κάαν Κάιρινεν ντύθηκε και επίσημα στα κιτρινόμαυρα, αφήνοντας τη Σπάρτα Πράγας για λογαριασμό της Ένωσης, και στις πρώτες του δηλώσεις στο AEK TV έβγαλε τεράστιο ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του.

Ο Φινλανδός διεθνής χαφ στάθηκε στο «ζεστό» κλίμα που συνάντησε, αποθέωσε τους οπαδούς του δικεφάλου και έθεσε αμέσως τον πήχη των προσδοκιών στα ύψη

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο νέος άσος της ΑΕΚ:

Για τα συναισθήματά του μετά τις υπογραφές: «Το συναίσθημα είναι απλά μοναδικό! Ζήτησα ένα άκρως έντονο και τρελό διήμερο μέχρι να ρυθμιστούν όλα, αλλά πλέον νιώθω πανευτυχής που είμαι εδώ. Γνώρισα τους νέους μου συμπαίκτες και το τεχνικό τιμ, αφήσαμε πίσω μας τα ιατρικά και τις εξετάσεις και πλέον ανυπομονώ σαν τρελός να μπω στο γήπεδο για τη νέα σεζόν».

Για τους μεγάλους στόχους με την κιτρινόμαυρη φανέλα: «Ήρθα εδώ με έναν και μοναδικό σκοπό: να τα σαρώσουμε όλα ως ομάδα. Θέλω να βοηθήσω την ΑΕΚ με κάθε μου δύναμη. Έχουμε τεράστιες φιλοδοξίες, ειδικά για την ευρωπαϊκή μας παρουσία. Η ομάδα προέρχεται από μια ονειρική χρονιά και ο στόχος μας είναι να επαναλάβουμε ανάλογες επιτυχίες, φτύνοντας αίμα στο γήπεδο για να τα καταφέρουμε».

Για το τι τον έκανε να πει το «ναι» στην Ένωση: «Την AEK την ξέρω πολύ καλά εδώ και χρόνια, γνωρίζω το ειδικό βάρος που έχει στην Ευρώπη και την Ελλάδα, όπως και το γεγονός ότι πάντα διαθέτει παίκτες κορυφαίας κλάσης. Το πρότζεκτ που μου παρουσίασαν είναι άκρως ελκυστικό. Ήθελα να είμαι μέρος του για να χτίσουμε κάτι ακόμα πιο σπουδαίο τα επόμενα χρόνια. Το μέλλον της ομάδας προμηνύεται λαμπρό και είμαι σίγουρος ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές μαζί».

Για τις πρώτες του ώρες στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο: «Η υποδοχή που μου επιφύλαξαν όλοι στο κλαμπ ήταν συγκλονιστική. Ένιωσα μια απίστευτη ζεστασιά από την πρώτη στιγμή. Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι οικογενειακό και οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι απλά εξαιρετικές».

Το μήνυμά του προς τους οπαδούς της ΑΕΚ: «Έχω ακούσει απίστευτες ιστορίες για το πάθος των φιλάθλων μας και για την τρέλα με την οποία στηρίζουν την ομάδα παντού, σε κάθε γήπεδο. Τους ζητώ να συνεχίσουν με την ίδια ορμή και τη νέα χρονιά! Από την πλευρά μου, υπόσχομαι να καταθέτω και την ψυχή μου σε κάθε ματς για να βοηθώ την ομάδα. Ας κάνουμε μαζί μια μυθική σεζόν!».