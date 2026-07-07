Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την ανατροπή του αιώνα της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, που εξασφάλισε στην «Αλμπισελέστε» το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 0-2 από την ψυχωμένη Αίγυπτο έχοντας μάλιστα και χαμένο πέναλτι με τον Μέσι, όμως με μια επική αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε και «χρυσό» γκολ του Έντσο Φερνάντες στο 92', ολοκλήρωσε μια μυθική ανατροπή με 3-2 και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «8»!

Τι και αν και η «αλμπισελέστε» βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο μέχρι το 79ο λεπτό χάνοντας με 0-2 από την εξαιρετική Αίγυπτο, ο αρχηγός της βγήκε μπροστά.

Παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του, ο Μέσι έγινε ο απόλυτος καταλύτης της ανατροπής, μοιράζοντας την ασίστ για το πρώτο γκολ και σκοράροντας ο ίδιος το τέρμα της ισοφάρισης.

Μέσα σε 13 λεπτά, η «ΑFA» πέτυχε μια από τις πιο εμφατικές και ιστορικές ανατροπές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με τον Έντσο Φερνάντες να σκοράρει στις καθυστερήσεις και να ολοκληρώνει το απόλυτο comeback για την Αργεντινή, τσεκάροντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πλέον, η παρέα του Μέσι περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του ζευγαριού Ελβετία - Κολομβία.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: