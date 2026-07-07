Μουντιάλ 2026: Απίθανος Μέσι, ξεπέρασε τον Μαραντόνα σε ασίστ

Ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματά να διαλύει κάθε ποδοσφαιρική λογική, γράφοντας ξανά το όνομά του με χρυσά γράμματα στη βίβλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου!

Ο 39χρονος «μάγος» της Αλμπισελέστε, με μια ασύλληπτη σέντρα-διαβήτη, σέρβιρε το πρώτο γκολ στον Ρομέρο, αλλάζοντας τη μοίρα του αγώνα με την Αίγυπτο.

Αυτή η μαγική ασίστ ήταν η 9η του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που τον φέρνει μόνο πρώτο στην ιστορία των Μουντιάλ.

Ο «Pulga» άφησε πλέον πίσω του τον μυθικό Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (8) και είναι επίσημα ο κορυφαίος δημιουργός που πάτησε ποτέ στα γήπεδα του πλανήτη!

Δείτε την ασίστ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο: