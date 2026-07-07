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Μύκονος: Ιστορική συμμετοχή στο FIBA Europe Cup

Η Μύκονος θα αγωνίζεται στους ομίλους του FIBA Europe Cup τη νέα σεζόν.

Μύκονος: Ιστορική συμμετοχή στο FIBA Europe Cup
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Η Μύκονος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, παίρνοντας μέρος στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup για τη σεζόν 2026/27.

Μετά τον Ηρακλή, η Ελλάδα θα έχει και δεύτερη εκπρόσωπο στη διοργάνωση, με τη Μύκονο να καταγράφει μία ακόμη σημαντική επιτυχία στην ανοδική πορεία του συλλόγου.

Η κλήρωση για τα προκριματικά στάδια, αλλά και για την κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup, θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο την Πέμπτη 16 Ιουλίου, όπου θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα των ομάδων.

Συνολικά 30 σύλλογοι έχουν εξασφαλίσει απευθείας την παρουσία τους στη διοργάνωση, ενώ ακόμη 21 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσω του BCL. Οι τελευταίες θα αγωνιστούν στη regular season του FIBA Europe Cup, εφόσον δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του BCL μέσω των προκριματικών.

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