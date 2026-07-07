Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος ο Άλεξ Λεν από τη «βασίλισσα»

Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί και επίσημα ο Άλεξ Λεν, με τη «βασίλισσα» να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Ουκρανό σέντερ.

Ο 33χρονος ψηλός εντάχθηκε στο δυναμικό της Ρεάλ την περασμένη σεζόν, μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη έπειτα από πολυετή παρουσία στο NBA. Στη διάρκεια της παρουσίας του στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 3 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα.