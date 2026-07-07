· Τορόντο Ράπτορς

Οι Ράπτορς τιμούν τον θρύλο τους: Υπογράφει για μία ημέρα και αποσύρεται ο Κάιλ Λάουρι

Ο Κάιλ Λάουρι ετοιμάζεται να βάλει τέλος σε μια σπουδαία καριέρα 20 ετών στο NBA, παίρνοντας την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Οι Ράπτορς τιμούν τον θρύλο τους: Υπογράφει για μία ημέρα και αποσύρεται ο Κάιλ Λάουρι
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Ο Κάιλ Λάουρι θα ολοκληρώσει συμβολικά την πορεία του με τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς, της ομάδας με την οποία συνέδεσε το όνομά του και γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Ράπτορς θα υπογράψουν μαζί του μονοήμερο συμβόλαιο, ώστε να αποσυρθεί επίσημα ως παίκτης του οργανισμού, εκπληρώνοντας την επιθυμία του έξι φορές All-Star.

Ο 40χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στο Τορόντο από το 2012 έως το 2021, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου. Υπήρξε ο ηγέτης της ομάδας που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα NBA στην ιστορία των Ράπτορς το 2019, έχοντας στο πλευρό του τον Καουάι Λέοναρντ.

Με την αποχώρησή του, ο Λάουρι ολοκληρώνει μια λαμπρή διαδρομή δύο δεκαετιών στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πόιντ γκαρντ της γενιάς του και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία των Ράπτορς.

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