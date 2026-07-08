· Βιλερμπάν

«Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπατούμ η Βιλερμπάν»

Η Βιλερμπάν βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον Νικολάς Μπατούμ, σύμφωνα με το «Backdoor Podcast».

«Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπατούμ η Βιλερμπάν»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βιλερμπάν συνεχίζει να είναι ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι, δείχνοντας πως έχει μπει σε μια νέα εποχή με στόχο να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά τις προσθήκες των Σιλβέν Φρανσίσκο, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Αρμόνι Μπρουκς, Μποθ Γκαχ και Ιβ Πονς, οι Γάλλοι φέρονται να βρίσκονται κοντά σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με το «Backdoor Podcast», ο Τόνι Πάρκερ, που έχει ενεργό ρόλο στη διοίκηση της Βιλερμπάν ως μεγαλομέτοχος του συλλόγου, έχει έρθει σε επαφή με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Νικολά Μπατούμ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Ο 37χρονος Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Λος Άντζελες Κλίπερς, καταγράφοντας 74 συμμετοχές στο NBA με μέσο όρο 4 πόντους και 2,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:15 EUROLEAGUE

«Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπατούμ η Βιλερμπάν»

23:50 EUROLEAGUE

«Η Βιλερμπάν συμφώνησε με τον Τζοέλ Μπολομπόι»

23:37 NBA

Οι Ράπτορς τιμούν τον θρύλο τους: Υπογράφει για μία ημέρα και αποσύρεται ο Κάιλ Λάουρι

23:23 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι νεαροί παίκτες της Ακαδημίας κατέγραψαν την προετοιμασία στην Ολλανδία (vid)

23:21 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Ινίγκο Πίνια

22:57 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος ο Άλεξ Λεν από τη «βασίλισσα»

22:56 SUPER LEAGUE

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό με έμφαση σε τακτική και κυκλοφορία της μπάλας

22:48 MUNDIAL

LIVE Ελβετία - Κολομβία (παρ.)

22:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος: Ιστορική συμμετοχή στο FIBA Europe Cup

22:24 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» τάκλιν του Παρέδες πριν το γκολ πρόκρισης της Αργεντινής! (vid)

22:20 SUPER LEAGUE

Κάιρινεν: «Ας κάνουμε μαζί μια μυθική σεζόν»

22:02 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έβαλε τα κλάματα ο Μέσι, τον αποθέωσαν οι συμπαίκτες του! (Videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας