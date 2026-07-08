«Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπατούμ η Βιλερμπάν»

Η Βιλερμπάν συνεχίζει να είναι ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι, δείχνοντας πως έχει μπει σε μια νέα εποχή με στόχο να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά τις προσθήκες των Σιλβέν Φρανσίσκο, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Αρμόνι Μπρουκς, Μποθ Γκαχ και Ιβ Πονς, οι Γάλλοι φέρονται να βρίσκονται κοντά σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με το «Backdoor Podcast», ο Τόνι Πάρκερ, που έχει ενεργό ρόλο στη διοίκηση της Βιλερμπάν ως μεγαλομέτοχος του συλλόγου, έχει έρθει σε επαφή με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Νικολά Μπατούμ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Ο 37χρονος Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Λος Άντζελες Κλίπερς, καταγράφοντας 74 συμμετοχές στο NBA με μέσο όρο 4 πόντους και 2,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.