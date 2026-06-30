· Βιλερμπάν

Επίσημη η «βόμβα»: Στη Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο

Η γαλλική ομάδα... ενεργοποίησε και επίσημα τη «βόμβα» της μεταγραφής του Σιλβέιν Φρανσίσκο. 

Επίσημη η «βόμβα»: Στη Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία από τις μεγάλες «βόμβες» του καλοκαιριού… έσκασε. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, με τον έμπειρο παίκτη να φοράει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, θέλοντας να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η απόκτηση του Φρανσίσκο σηματοδοτεί τη νέα σελίδα της Βιλερμπάν, που θα ανεβάσει κατακόρυφα το μπάτζετ της και τη νέα σεζόν θα εμφανιστεί πολύ ενισχυμένη και με παίκτες της πρώτης γραμμής.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Βόμβα» με Κβαρατσχέλια - Σενάρια ανταλλαγής με Βινίσιους

17:36 BET ON

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από 250.000 ευρώ τους τελευταίους 2 μήνες

17:30 SUPER LEAGUE

Το «αντίο» του Ντε Φράι στην Ίντερ - Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

17:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Λημνιός

17:07 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο της Λεγανές ο Τεχέρο»

16:56 EUROLEAGUE

Ανανέωσε με την Ντουμπάι ο Μπέικον

16:42 ΣΠΟΡ

Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού ο Καραλής

16:36 SUPER LEAGUE

Ατζέντης Μπιάνκο: «Είμαι λίγο απογοητευμένος, θα είχαμε μείνει ευχαρίστως στον ΠΑΟΚ»

16:17 MVP

Μουντιάλ: Τα χθεσινά πέναλτι μας θύμισαν το πιο παράξενο πείραμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

16:09 ΣΠΟΡ

Η Ραχίμοβα αντίπαλος της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Wimbledon

16:03 SUPER LEAGUE

Βόλος: Ανακοινώθηκε ο Αλεξέι Κοσέλεφ

16:03 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ο Ολυμπιακός - Ο ρόλος του στους Πειραιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας