Επίσημη η «βόμβα»: Στη Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο
Η γαλλική ομάδα... ενεργοποίησε και επίσημα τη «βόμβα» της μεταγραφής του Σιλβέιν Φρανσίσκο.
Μία από τις μεγάλες «βόμβες» του καλοκαιριού… έσκασε. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, με τον έμπειρο παίκτη να φοράει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, θέλοντας να αλλάξει τις ισορροπίες.
Η απόκτηση του Φρανσίσκο σηματοδοτεί τη νέα σελίδα της Βιλερμπάν, που θα ανεβάσει κατακόρυφα το μπάτζετ της και τη νέα σεζόν θα εμφανιστεί πολύ ενισχυμένη και με παίκτες της πρώτης γραμμής.