Επίσημη η «βόμβα»: Στη Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο

Μία από τις μεγάλες «βόμβες» του καλοκαιριού… έσκασε. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, με τον έμπειρο παίκτη να φοράει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, θέλοντας να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η απόκτηση του Φρανσίσκο σηματοδοτεί τη νέα σελίδα της Βιλερμπάν, που θα ανεβάσει κατακόρυφα το μπάτζετ της και τη νέα σεζόν θα εμφανιστεί πολύ ενισχυμένη και με παίκτες της πρώτης γραμμής.