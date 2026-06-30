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Ολυμπιακός: Σκέψεις επιστροφής Κορδόν - Τα σενάρια από Ισπανία

Ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν ξανά τον Αντόνιο Κορδόν με τον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για επαφές μεταξύ των δύο πλευρών με φόντο νέα συνεργασία.

Ολυμπιακός: Σκέψεις επιστροφής Κορδόν - Τα σενάρια από Ισπανία
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Το όνομα του Αντόνιο Κορδόν βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στην Ισπανία, τα οποία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί εκ νέου με τον έμπειρο τεχνικό διευθυντή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ισπανός, ο οποίος εργαζόταν μέχρι πριν από λίγους μήνες στη Σεβίλλη, βρίσκεται σε συζητήσεις με την πλευρά των «ερυθρόλευκων» για πιθανή επιστροφή του, μετά τη θητεία του στον σύλλογο τη σεζόν 2023-24.

Ο Κορδόν είχε βρεθεί στον Ολυμπιακό για περίπου έξι μήνες, στις αρχές εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, πριν οι Πειραιώτες φτάσουν στην ιστορική κατάκτηση του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τι αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα

Όπως επισημαίνεται στην Ισπανία, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές με στόχο μια νέα συνεργασία, με τον Αντόνιο Κορδόν να προορίζεται για στρατηγικό ρόλο που θα σχετίζεται κυρίως με τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Στην επαγγελματική του διαδρομή, ο Κορδόν έχει εργαστεί, εκτός από τον Ολυμπιακό και τη Σεβίλλη, επίσης στην Μπέτις, τη Βιγιαρεάλ, τη Μονακό και την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ. Στη Σεβίλλη συνεργάστηκε και με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα.

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