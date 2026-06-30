Μουντιάλ: Τα χθεσινά πέναλτι μας θύμισαν το πιο παράξενο πείραμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Αν κάτι μας θύμισαν τα χθεσινά νοκ άουτ του Μουντιάλ, με τις διαδικασίες των πέναλτι στα Γερμανία-Παραγουάη και Ολλανδία-Μαρόκο, είναι πως όσο αγχωτική κι αν είναι η «ρωσική ρουλέτα» της άσπρης βούλας, τουλάχιστον παραμένει... ποδόσφαιρο.

Και κάπως έτσι, Ολλανδία και κυρίως, Γερμανία, έμειναν εκτός συνέχειας, με το Μαρόκο και την Παραγουάη να επικρατούν στην ψυχοφθόρο διαδικασία.

Θα μπορούσε να ήταν αλλιώς τώρα

Αν αναλογιστεί κανείς ότι στις ΗΠΑ είχαν επιχειρήσει κάποτε να μετατρέψουν τα πέναλτι σε κάτι που θύμιζε ice hockey shootout ή κάτι κοντινό σε διαδικασία των… τετ α τετ -και μάλιστα σε μια εποχή που σήμερα, με τα hydration breaks να μοιάζουν όλο και περισσότερο με timeouts, ίσως να έβρισκε και υποστηρικτές- τότε μάλλον συνειδητοποιούμε τι γλιτώσαμε βλέποντας αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

https://www.instagram.com/reel/DaNa5CJjicA/

Τι είχαν κάνει στο MLS;

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, το Major League Soccer αποφάσισε να δοκιμάσει ένα σύστημα πέναλτι που δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα ίσχυαν στον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό κόσμο. Αντί για εκτελέσεις από την άσπρη βούλα, οι παίκτες ξεκινούσαν από περίπου 32 μέτρα μακριά από την εστία και είχαν μόλις πέντε δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να ντριμπλάρουν τον τερματοφύλακα και να σκοράρουν.

Η λογική ήταν ξεκάθαρη: περισσότερο θέαμα, περισσότερη δράση και μονομαχίες ένας εναντίον ενός, στα πρότυπα των shootouts του ice hockey. Το MLS ήθελε να κάνει το ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό στο αμερικανικό κοινό, το οποίο εκείνη την εποχή δεν είχε ιδιαίτερη εξοικείωση με τις παραδόσεις του αθλήματος.

Το αποτέλεσμα, βέβαια, δίχασε

Οι υποστηρικτές του μιλούσαν για ένταση και μοναδικό θέαμα, όμως οι επικριτές θεωρούσαν ότι η διαδικασία ήταν αφύσικη, βεβιασμένη και εντελώς αποκομμένη από την ταυτότητα του ποδοσφαίρου. Οι τερματοφύλακες καλούνταν να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά άνιση συνθήκη, ενώ οι επιθετικοί έμπαιναν σε φάσεις που σπάνια συναντά κανείς σε πραγματικό αγώνα.

Τελικά, το 1999 το MLS εγκατέλειψε οριστικά το πείραμα και επέστρεψε στους διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη περίοδος παραμένει ένα από τα πιο παράξενα κεφάλαια στην ιστορία του αθλήματος, υπενθυμίζοντας ότι η γραμμή ανάμεσα στην καινοτομία και την αλλοίωση της παράδοσης είναι πολύ πιο λεπτή απ' όσο συχνά πιστεύουμε.

Για αυτό ας βολευτούμε με τα πέναλτι. Όσο ψυχοφθόρα και αν είναι.