· Μαϊάμι Χιτ

NBA: Συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο στους Χιτ ο Φοντέκιο

Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ θα είναι τη νέα σεζόν ο Σιμόνε Φοντέκιο.

NBA: Συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο στους Χιτ ο Φοντέκιο
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Τη συνέχεια της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ θα δώσει ο Σιμόνε Φοντέκιο, καθώς ο Ιταλός φόργουορντ συμφώνησε να υπογράψει μονοετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα του NBA, κάτι που θα τον κάνει συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την ανταλλαγή του Greek Freak από τους Μπακς.

Ο 30χρονος άσος αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στο ροτέισον των Χιτ, καλύπτοντας και τις δύο θέσεις των φόργουορντ με την ευελιξία του στο παρκέ.

Την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 8,5 πόντους κατά μέσο όρο σε 16,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σουτάροντας με 38% από τη γραμμή του τριπόντου σε 70 εμφανίσεις.

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