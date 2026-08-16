Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του - Οι πρώτες δηλώσεις του
Ο Εμπάι Εντιάι έφτασε το βράδυ της Κυριακής (16/08) στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής ο Εμπάι Εντιάι, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν τις 22:00, όπου τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων».
Ο Εντιάι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια αποχώρησε από το αεροδρόμιο, καθώς το επόμενο βήμα είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία.
Οι δηλώσεις του Εντιάι:
«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία. Είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back-to-back».
Για το πως προφέρεται το όνομα του:
«Το όνομά μου είναι Εμπάι Εντιάι. Το παρατσούκλι μου είναι M-Busy».
Για το τι φέρνει στον Ολυμπιακό:
«Είμαι αμυντικογενής παίκτης. Μπαίνω σε μία ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί».
Για το αν μίλησε με τον Μπάντιο:
«Μίλησα με τον Μπάντιο, είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα».
Για το τι του είπε ο Φουρνιέ:
«Μίλησα και με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω. Είναι φίλος μου».
Για το μήνυμα του στον κόσμο του Ολυμπιακού:
«Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα videos. Πάμε για το back-to-back».