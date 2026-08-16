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Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του - Οι πρώτες δηλώσεις του

Ο Εμπάι Εντιάι έφτασε το βράδυ της Κυριακής (16/08) στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του - Οι πρώτες δηλώσεις του
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής ο Εμπάι Εντιάι, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν τις 22:00, όπου τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων».

Ο Εντιάι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια αποχώρησε από το αεροδρόμιο, καθώς το επόμενο βήμα είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία.

Οι δηλώσεις του Εντιάι:

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία. Είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back-to-back».

Για το πως προφέρεται το όνομα του:

«Το όνομά μου είναι Εμπάι Εντιάι. Το παρατσούκλι μου είναι M-Busy».

Για το τι φέρνει στον Ολυμπιακό:

«Είμαι αμυντικογενής παίκτης. Μπαίνω σε μία ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί».

Για το αν μίλησε με τον Μπάντιο:

«Μίλησα με τον Μπάντιο, είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα».

Για το τι του είπε ο Φουρνιέ:

«Μίλησα και με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω. Είναι φίλος μου».

Για το μήνυμα του στον κόσμο του Ολυμπιακού:

«Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα videos. Πάμε για το back-to-back».

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