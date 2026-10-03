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Στην Αργεντινή ο Λιονέλ Μέσι για το μεγάλο «αντίο» στην Εθνική

Ο σπουδαίος Αργεντινός έφτασε στο Μπουένος Άιρες ενόψει του αγώνα που θα είναι ο αποχαιρετισμός του στην «αλμπισελέστε». 

Στην Αργεντινή ο Λιονέλ Μέσι για το μεγάλο «αντίο» στην Εθνική
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Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε στην Αργεντινή συνοδευόμενος από ολόκληρη την οικογένειά του, για να αποχαιρετήσει επίσημα την εθνική ομάδα.

Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, ετοιμάζεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε έναν ειδικό αγώνα εναντίον του Μπενίν, στο στάδιο «Μονουμεντάλ», προγραμματισμένος να διεξαχθεί 02:00 ώρα Ελλάδας στις 7 Οκτωβρίου, στο Μπουένος Άιρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της εμφατικής νίκης με 5-0 επί της Ζάμπια.

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