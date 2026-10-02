EuroLeague Βαθμολογία: Πρώτος και εντυπωσιακότερος ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε ακόμη μια… παράσταση. Στο Telekom Center Athens «πάτησε» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έφτασε στο 3Χ3 στην Euroleague, ολοκληρώνοντας την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Με το απόλυτο νικών συνεχίζουν οι Φενέρμπαχτσε (νίκη την Ντουμπάι), η Βαλένθια (νίκησε την Βιλερμπάν) και η Παρτίζαν (νίκησε την Μπάγερν Μονάχου. Πρώτη νίκη για την Μπασκόνια, απέναντι στην Αρμάνι.

EUROLEAGUE – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-98

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 96-94

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 77-72

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-78

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 82-95

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 76-66

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 92-105

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-67

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 86-76

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 84-86

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 3-0

Φενέρμπαχτσε 3-0

Παρτιζάν 3-0

Βαλένθια 3-0

Ντουμπάι 2-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Βιλερμπάν 1-2

Μπάγερν Μονάχου 1-2

Αρμάνι Μιλάνο 1-2

Μπεσίκτας 1-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Παρί 1-2

Μπασκόνια 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3

Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)

(7-9/10/2026)

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)