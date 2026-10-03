Νίστρουπ και Κοτσόλης δείπνησαν στο T-Center με τον Παρθενόπουλο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «κατάπιε» και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 90-67 για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Μια από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο «Telekom Center Athens» ήταν και αυτή του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μαζί του ήταν οι άνθρωποι του επιτελείου του, αλλά και οι Στέφανος Κοτσόλης και Κάρλος Ζέκα.

Μάλιστα, στο ημίχρονο της αναμέτρησης ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, δείπνησε με τον Δανό προπονητή και τους υπόλοιπους στο Vip Lounge του «T-Center».