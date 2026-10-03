Νίστρουπ και Κοτσόλης δείπνησαν στο T-Center με τον Παρθενόπουλο

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, δείπνησε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, το επιτελείο του και τον Στέφανο Κοτσόλη στο ημίχρονο του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Νίστρουπ και Κοτσόλης δείπνησαν στο T-Center με τον Παρθενόπουλο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «κατάπιε» και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 90-67 για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Μια από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο «Telekom Center Athens» ήταν και αυτή του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μαζί του ήταν οι άνθρωποι του επιτελείου του, αλλά και οι Στέφανος Κοτσόλης και Κάρλος Ζέκα.

Μάλιστα, στο ημίχρονο της αναμέτρησης ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, δείπνησε με τον Δανό προπονητή και τους υπόλοιπους στο Vip Lounge του «T-Center».

COMMENTS
LATEST NEWS
01:15 EUROLEAGUE

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε στα Σέρβικα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

00:47 EUROLEAGUE

Καλαϊτζάκης: «Έχουμε “δέσει” πολύ καλά, αν και με τραυματίες έξω»

00:28 EUROLEAGUE

Νίστρουπ και Κοτσόλης δείπνησαν στο T-Center με τον Παρθενόπουλο

00:10 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έκανε μαγνητική ο Νίκος Ρογκαβόπουλος

23:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Η Ιταλία… φρέναρε τη Γαλλία (1-1)

23:51 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Παράδειγμα ο Χέιζ Ντέιβις - Δεν θα πιέσουμε κανέναν, θέλουμε να είναι χαρούμενοι»

23:46 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Πρώτος και εντυπωσιακότερος ο Παναθηναϊκός AKTOR

23:37 EUROLEAGUE

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 86-76: Έσπασαν το ρόδι οι Βάσκοι

23:28 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά»

23:23 EUROLEAGUE

Γιαμπουσέλε: «Αγαπώ τον κόσμο και το απολαμβάνω»

23:17 EUROLEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 84-86: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Σέρβοι

23:13 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν – Βαλένθια 92-105: Τρία στα τρία με επιθετικό ρεσιτάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας