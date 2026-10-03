Nations League: Τα βλέμματα στο Κροατία – Αγγλία | Το πρόγραμμα του Σαββάτου (03/10)

Η δράση των εθνικών ομάδων συνεχίζεται,με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει παιχνίδια στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες της διοργάνωσης.

Στη League A και τον 3ο όμιλο, η Κροατία υποδέχεται την Αγγλία στη Ριέκα, σε μια αναμέτρηση που έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση στο φετινό Μουντιάλ. Η Αγγλία είχε επικρατήσει με 4-2 πριν από περίπου τρεισήμισι μήνες και πλέον θα επιδιώξει να πάρει δεύτερη σερί νίκη, μετά το «διπλό» (2-0) επί της Τσεχίας.

Στην αντίπερα όχθη, η Κροατία προέρχεται από τη βαριά ήττα με 4-1 στην έδρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας, ενώ στην πρεμιέρα του Nations League είχε επικρατήσει 2-1 της Τσεχίας. Το παιχνίδι στη Ριέκα θα διεξαχθεί παρουσία μόνο παιδιών κάτω των 14 ετών στις εξέδρες, λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στη «Χρβάτσκα».

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Τσεχία στο Οβιέδο. Οι «φούριας ρόχας» βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου έχοντας κάνει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές, την ώρα που οι Τσέχοι αναζητούν ακόμη τον πρώτο τους βαθμό.

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Στη League B και τον 1ο όμιλο, η Ελβετία θα υποδεχθεί στη Λουκέρνη τη Σλοβενία. Η γηπεδούχος έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της και βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ η Σλοβενία έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 2-0 απέναντι στα Σκόπια και θέλει τη νίκη που θα την οδηγήσει στην κορυφή.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σκωτία, η οποία έχει απολογισμό μόλις έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές, θα δοκιμαστεί στην έδρα των Σκοπιανών.

Πλούσια είναι η δράση και στη League C. Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας θα διεξαχθεί ανάμεσα στη Φινλανδία και την Αλβανία, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στο ντέρμπι κορυφής του 1ου ομίλου. Στον ίδιο όμιλο, η Λευκορωσία θα αντιμετωπίσει το Σαν Μαρίνο.

Στον 4ο όμιλο, η Εσθονία θα φιλοξενήσει το Λουξεμβούργο, ενώ η Ισλανδία θα υποδεχθεί τη Βουλγαρία στο Ρέικιαβικ, σε έναν όμιλο όπου η κατάσταση παραμένει ανοιχτή.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (03/10) στο Nations League

League A

League B