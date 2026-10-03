Super League 2: Θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη – ΑΕΛ, στον Βόλο και μάχη στην Κομοτηνή

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Στο «Παντελής Μαγουλάς» διεξάγεται το θεσσαλικό ντέρμπι της αγωνιστικής, με τη Νίκη Βόλου να υποδέχεται την ΑΕΛ σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες μπαίνουν με διαφορετική βαθμολογική αφετηρία.

Η ΑΕΛ έχει πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς, έχοντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Στο τελευταίο της παιχνίδι επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β', ενώ η Νίκη Βόλου πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης.

Για τη Νίκη, το παιχνίδι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής, ενώ η ΑΕΛ θέλει να διατηρήσει την παρουσία της στις πρώτες θέσεις και να συνεχίσει την αήττητη πορεία της.

Οι «βυσσινί», πάντως, θα παραταχθούν με απουσίες, καθώς ο Νίκος Ζτούπης τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Τσελεπίδης, Μπούσης, Παρράς και Αγαπάκης. Παρά τα προβλήματα, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος έχει τονίσει τη σημασία της συνολικής δουλειάς της ομάδας και της ανταπόκρισης των ποδοσφαιριστών που καλούνται να καλύψουν τα κενά.

Ένα ακόμη στοιχείο που συνοδεύει την αναμέτρηση αφορά την παράδοση, καθώς η ΑΕΛ παραμένει αήττητη στην έδρα της Νίκης Βόλου από το 2015. Στις 19 επίσημες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, η Νίκη έχει έξι νίκες, η ΑΕΛ επίσης έξι, ενώ επτά παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί χωρίς νικητή.

Το Νίκη Βόλου - ΑΕΛ είναι προγραμματισμένο για τις 14:45 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ο Πανθρακικός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο ΔΑΚ Κομοτηνής, σε ένα παιχνίδι που βρίσκει τις δύο ομάδες σε κοντινή βαθμολογική απόσταση.

Ο Πανθρακικός έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και βρίσκεται στην έκτη θέση. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Μαρκό, με την πρωτοπόρο να παίρνει τη νίκη με γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο Πανσερραϊκός, από την άλλη, βρίσκεται πλέον στους δύο βαθμούς, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ του επέβαλε αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για την υπόθεση των δύο αναμετρήσεων με τον Βόλο στα περσινά playouts της Super League. Η ομάδα των Σερρών έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, η οποία σε πρώτο βαθμό αλλάζει τα δεδομένα στη βαθμολογία της Super League 2.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωπες τη φετινή σεζόν, καθώς αναμετρήθηκαν και στο Κύπελλο Ελλάδας, με τον Πανσερραϊκό να επικρατεί 2-1 και να παίρνει την πρόκριση στη League Phase.

Το Πανθρακικός - Πανσερραϊκός θα αρχίσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το YouTube της Super League 2.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (03/10) στη Super League 2

14:45 Νίκη Βόλου – ΑΕΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15:00 Πανθρακικός – Πανσερραϊκός YouTube Super League 2