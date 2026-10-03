Μαρία Σάκκαρη: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο China Open!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η 30χρονη Ελληνίδα την πορεία της στο China Open.

Η Σάκκαρη δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Αυστραλή, Νο182 στον κόσμο, και με 6-2, 6-2 πήρε τη νίκη και μαζί την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Η Χάντερ είχε φτάσει στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών, όμως απέναντι στη Σάκκαρη δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της. Η Ελληνίδα μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού και με επιθετικό παιχνίδι από τη βασική γραμμή είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Σάκκαρη χρειάστηκε μόλις 38 λεπτά για να κατακτήσει το πρώτο σετ. Με τρία breaks, εκ των οποίων τα δύο ήρθαν διαδοχικά, πήρε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα κι έφτασε χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο 6-2.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο σετ, όπου η Ελληνίδα συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο. Ακόμα τρία breaks της επέτρεψαν να αποκτήσει ξανά τον απόλυτο έλεγχο, με μοναδική εξαίρεση ένα break που παραχώρησε προς το φινάλε και δεν επηρέασε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η Σάκκαρη, έπειτα από συνολικά 73 λεπτά στο Court 5, ολοκλήρωσε τη δουλειά με δεύτερο 6-2 και πήρε με εμφατικό τρόπο το εισιτήριο για τη φάση των «32».

Περιμένει πιο δύσκολη αποστολή

Στον επόμενο γύρο του China Open, η Ελληνίδα θα βρει απέναντί της τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κατερίνα Σινιάκοβα. Το επόμενο παιχνίδι αναμένεται να έχει σαφώς μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, ωστόσο η Σάκκαρη έκανε στην πρεμιέρα ακριβώς αυτό που χρειαζόταν, ξεκινώντας τη διοργάνωση στο Πεκίνο με μια καθαρή νίκη και την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.