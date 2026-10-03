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Ολυμπιακός: Βασικός ο Πουέρτα στην ήττα της Κολομβίας από την Παραγουάη

Ο Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού ξεκίνησε βασικός κι αγωνίστηκε για 83 λεπτά στην ήττα (1-0) της Κολομβίας από την Παραγουάη, σε φιλική αναμέτρηση στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ολυμπιακός: Βασικός ο Πουέρτα στην ήττα της Κολομβίας από την Παραγουάη
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Ο μέσος των «ερυθρόλευκων», για ακόμα μια φορά, ήταν βασικές επιλογές του προπονητή των «Καφετέρος».

Ο Πουέρτα είχε ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι, ενώ στο 80ό λεπτό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Τρία λεπτά αργότερα ολοκληρώθηκε η παρουσία του στην αναμέτρηση, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Σόλις Ρομέρο.

Η συμμετοχή του 23χρονου απέναντι στην Παραγουάη ήταν η 13η του με την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Στις μέχρι τώρα εμφανίσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ο μέσος του Ολυμπιακού έχει καταγράψει ένα γκολ και μία ασίστ.

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