Ολυμπιακός: Βασικός ο Πουέρτα στην ήττα της Κολομβίας από την Παραγουάη
Ο Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού ξεκίνησε βασικός κι αγωνίστηκε για 83 λεπτά στην ήττα (1-0) της Κολομβίας από την Παραγουάη, σε φιλική αναμέτρηση στο Νιού Τζέρσεϊ.
Ο μέσος των «ερυθρόλευκων», για ακόμα μια φορά, ήταν βασικές επιλογές του προπονητή των «Καφετέρος».
Ο Πουέρτα είχε ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι, ενώ στο 80ό λεπτό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Τρία λεπτά αργότερα ολοκληρώθηκε η παρουσία του στην αναμέτρηση, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Σόλις Ρομέρο.
Η συμμετοχή του 23χρονου απέναντι στην Παραγουάη ήταν η 13η του με την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Στις μέχρι τώρα εμφανίσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ο μέσος του Ολυμπιακού έχει καταγράψει ένα γκολ και μία ασίστ.