ΑΕΚ: Ήττα για την Ονδούρα του Κέρβιν Αριάγκα

Χωρίς βαθμολογικό όφελος ολοκλήρωσε ακόμη μία αναμέτρηση για την Ονδούρα.

Ο Κέρβιν Αριάγκα δεν συμπεριλήφθηκε αυτή τη φορά στην αρχική ενδεκάδα, σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στο Σουρινάμ. Ο 28χρονος μέσος της ΑΕΚ πήρε χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο, περνώντας στο ματς στο 70ό λεπτό, και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με χαμένη ευκαιρία για τη Μαρτινίκα, η οποία κέρδισε πέναλτι στο 3', αλλά δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει. Αντίθετα, η Ονδούρα ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ πέντε λεπτά αργότερα, με τον Πουέρτο της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα, καθώς ο Βαράν ισοφάρισε σε 1-1 στο 40ό λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής της ΚΠΡ αντικαταστάθηκε στο 79', με τον Τζόναθαν Μεξίκ να παίρνει τη θέση του. Ο παίκτης της Σοσό αποδείχθηκε καθοριστικός για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς στο 88ο λεπτό πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της Μαρτινίκα.

Η Ονδούρα υπέστη, έτσι, τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στη φάση των ομίλων του CONCACAF Nations League, με τον μέσο της ΑΕΚ να καταγράφει ακόμη μία συμμετοχή με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.