Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας

Ο «Νόλε» συνεχίζει την πορεία του στο China Open, όμως η αγωνιστική του παρουσία στο Πεκίνο συνοδεύεται από ερωτήματα σχετικά με τη φυσική του κατάσταση.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις χρειάστηκε ξανά ιατρικό τάιμ άουτ στην αναμέτρησή του με τον Γιουντσαοκέτε, την οποία τελικά κατάφερε να κερδίσει στο tie break και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα προημιτελικά.

Η εικόνα του προκάλεσε ανησυχία, με τα σχετικά ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για ενοχλήσεις στην περιοχή των κοιλιακών. Ο ίδιος, πάντως, μετά το τέλος της αναμέτρησης αποκάλυψε ότι το ζήτημα που αντιμετωπίζει δεν αφορά την αντοχή του, αλλά συνδέεται περισσότερο με την υγεία του.

Ο Τζόκοβιτς απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερα για το πρόβλημα, εξηγώντας ότι δεν θέλει να δημιουργηθεί η εντύπωση πως αναζητά δικαιολογίες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέσα στη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς

«Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί τότε θα φανεί σαν να παραπονιέμαι ή σαν να ψάχνω δικαιολογίες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν ένας τεράστιος αγώνας για μένα, με κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετώπισα. Έχω προσπαθήσει να βρω διαφορετικούς τρόπους για να είμαι τουλάχιστον σε αξιοπρεπή φυσική κατάσταση, όπως και η υγεία μου, ώστε να βρίσκομαι στο γήπεδο και να ανταγωνίζομαι τον παίκτη απέναντί μου. Αν ο παίκτης με νικήσει και είναι καλύτερος, τότε εντάξει. Αλλά η πλειοψηφία των αγώνων και των τουρνουά που έπαιξα φέτος ήταν πραγματικά δύσκολη σωματικά για μένα, και τίποτα από αυτά δεν έχει να κάνει με την αντοχή. Οι άνθρωποι το μπερδεύουν, δεν είναι αντοχή, είναι κάτι που σχετίζεται περισσότερο με την υγεία μου. Δεν θέλω να αποκαλύψω τι είναι, αλλά προσπαθώ μαζί με την ομάδα μου να φτάσω στην ρίζα του προβλήματος»