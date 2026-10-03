Ο βασιλιάς διδάσκει μπάσκετ και κρύβει την μπάλα, ο άλλος δυσφημεί το άθλημα!

Τι είδαν και πάλι τα μάτια μας. Σε κάθε ματς ο βασιλιάς των πάγκων, ο τεράστιος Ζέλικο Ομπράντοβιτς δίνει από ένα σεμινάριο, για το πως παίζεται το μπάσκετ. Και τον δικό του Παναθηναϊκό δεν χορταίνεις να τον βλέπεις. Αυτή την φορά το θύμα ήταν η Μακάμπι, όπου σε αρκετές στιγμές του αγώνα κρύφτηκε η μπάλα στην επίθεση. Και στην άμυνα για άλλο ένα ματς έτρωγαν σίδερα και η ομάδα του Ισραήλ με το ζόρι έφθασε τους 67 πόντους.

Μέσα σε λίγους μήνες είδαμε ο Ζοτς πως μεταμόρφωσε παίκτες και ομάδα. Με δουλεμένα συστήματα σε άμυνα και επίθεση και με plays, που ζαλίζουν τον αντίπαλο. Ο Μαντζούκας είναι ουσιαστικά μία νέα μεταγραφή, που κανείς δεν περίμενε, ο Καλαιτζάκης και κόβει και ράβει, ο Μίτογλου βελτιωμένος , ο Μωραίτης πάλι πήρε χρόνο συμμετοχής. Αναφέρομαι σε αυτούς, που είναι παίκτες που κανείς δεν περίμενε στην αρχή της σεζόν, ότι θα έχουν τέτοιο ρόλο στην Ευρωλίγκα/

Επέστρεψε και ο Χέιζ Ντέιβις με εντυπωσιακό τρόπο και ο Γιαμπουσέλε σε κάθε ματς είναι και καλύτερος, όπως και ο Λεσόρ. Ολοι μα όλοι όμως ακολουθούν πιστά τις εντολές του Ζοτς, που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει αστέρια με το δυσθεώρατο μπάτζετ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου,, αλλά ο MVP δεν είναι κάποιος παίκτης, αλλά η ΟΜΑΔΑ και ο Ομπράντοβιτς. Αυτός από τους πρώτους μήνες έχει βάλει την σφραγίδα και κάνει όλους τους αντιπάλους να φαίνονται πιο εύκολοι από ότι είναι.

Και ακόμα δεν έχουμε δει Ναν, Σλούκα. Φαλ και στο ματς με την Μακάμπι δεν ήταν ούτε ο Χουάντσο, ούτε ο Ρογκαβόιπουλος. Αυτή η ομάδα πλέον σε κάνει να νιώθεις ήρεμος και για το σήμερα και για το αύριο. Ο βασιλιάς στην άκρη του πάγκου θα παρουσιάσει τον δικό του Παναθηναϊκό σε δύο μήνες από τώρα. Φαντασθείτε τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός μπαίνει σαν οδοστρωτήρας κα τελειώνει τα παιχνίδια στο πρώτο δεκάλεπτο.

Την ίδια στιγμή που κάθε ματς στο ΟΑΚΑ είναι και μία γιορτή και ο κόσμος τον απολαμβάνει, ένας άλλος προσβάλει το άθλημα και μένει ατιμώρητος. Είχαμε τα μπινελίκια και τις ύβρεις στα θεία, που τα λέει και δεν παίρνει ούτε μία τεχνική ποινή και τώρα ο Μπαρτζώκας το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Εριξε αγκωνιά σε παίκτες της αντίπαλης ομάδας, από την οποία έχασε με τρίποντο στο τέλος. Οι παίκτες της Βίρτους πανηγύρισαν τη νίκη και όπως πλησίασαν τον Μπαρτζώκα, αυτός τους έσπρωξε βίαια με αγκωνιά. Και περιμένουμε ακόμα να τιμωρηθεί. Απίστευτα πράγματα . Ως πότε η Ευρωλίγκα θα χαιδεύει αυτόν τον τύπο, που δυσφημεί το άθλημα;