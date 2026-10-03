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ΠΑΟΚ: Νέο συμβόλαιο στον Τσιφτσή μέχρι το 2029

Ο Αντώνης Τσιφτσής θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έως το 2029, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

ΠΑΟΚ: Νέο συμβόλαιο στον Τσιφτσή μέχρι το 2029
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Στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν να επεκτείνουν για ακόμη έναν χρόνο τη συνεργασία τους με τον Αντώνη Τσιφτσή, με τον Γιαννιτσιώτη τερματοφύλακα να υπογράφει νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Τούμπα μέχρι το 2029.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ολοκληρώθηκε και τυπικά, με τις σχετικές υπογραφές να έχουν πλέον μπει στο νέο συμβόλαιο, σε μία κίνηση που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης του Δικεφάλου προς τον Έλληνα γκολκίπερ.

Ο Τσιφτσής αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, καθώς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα στις επιλογές του Αλέσιο Λίσι.

Με την υπόθεση του Τσιφτσή να έχει πλέον ολοκληρωθεί, στον ΠΑΟΚ παραμένουν ανοιχτές και οι περιπτώσεις των Γιάννη Μιχαηλίδη και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στο προσκήνιο για τους Θεσσαλονικείς.

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