ΠΑΟΚ: Νέο συμβόλαιο στον Τσιφτσή μέχρι το 2029

Στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν να επεκτείνουν για ακόμη έναν χρόνο τη συνεργασία τους με τον Αντώνη Τσιφτσή, με τον Γιαννιτσιώτη τερματοφύλακα να υπογράφει νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Τούμπα μέχρι το 2029.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ολοκληρώθηκε και τυπικά, με τις σχετικές υπογραφές να έχουν πλέον μπει στο νέο συμβόλαιο, σε μία κίνηση που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης του Δικεφάλου προς τον Έλληνα γκολκίπερ.

Ο Τσιφτσής αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, καθώς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα στις επιλογές του Αλέσιο Λίσι.

Με την υπόθεση του Τσιφτσή να έχει πλέον ολοκληρωθεί, στον ΠΑΟΚ παραμένουν ανοιχτές και οι περιπτώσεις των Γιάννη Μιχαηλίδη και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στο προσκήνιο για τους Θεσσαλονικείς.