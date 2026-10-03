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Ολυμπιακός – Καταλούνια: Για το ευρωπαϊκό Super Cup γυναικών στο πόλο – Πού θα δείτε τον αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καταλούνια στον Πειραιά, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό Super Cup γυναικών στο «Π. Καπαγέρωφ».

Ολυμπιακός – Καταλούνια: Για το ευρωπαϊκό Super Cup γυναικών στο πόλο – Πού θα δείτε τον αγώνα
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Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της νέας σεζόν στο πόλο γυναικών κρίνεται στον Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Καταλούνια στον τελικό του Super Cup Ευρώπης.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης υποδέχεται την Κυπελλούχο Ευρώπης, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό μετά την κατάκτηση του LEN Champions League γυναικών.

Το Ολυμπιακός – Καταλούνια είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News

Η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία της το Champions League, επικρατώντας της Φερεντσβάρος με 17-14 στη διαδικασία των πέναλτι, στο Final Four της Μάλτας

Στον δρόμο της για το Super Cup, η ομάδα του Ολυμπιακού θα βρει την Καταλούνια, η οποία κατέκτησε το Euro Cup γυναικών. Η ισπανική ομάδα πήρε τον τίτλο στον τελικό απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, σε έναν καταλανικό «εμφύλιο», εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στη μεγάλη αναμέτρηση του Πειραιά.

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