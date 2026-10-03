Ολυμπιακός – Καταλούνια: Για το ευρωπαϊκό Super Cup γυναικών στο πόλο – Πού θα δείτε τον αγώνα

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της νέας σεζόν στο πόλο γυναικών κρίνεται στον Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Καταλούνια στον τελικό του Super Cup Ευρώπης.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης υποδέχεται την Κυπελλούχο Ευρώπης, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό μετά την κατάκτηση του LEN Champions League γυναικών.

Το Ολυμπιακός – Καταλούνια είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News

Η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία της το Champions League, επικρατώντας της Φερεντσβάρος με 17-14 στη διαδικασία των πέναλτι, στο Final Four της Μάλτας

Στον δρόμο της για το Super Cup, η ομάδα του Ολυμπιακού θα βρει την Καταλούνια, η οποία κατέκτησε το Euro Cup γυναικών. Η ισπανική ομάδα πήρε τον τίτλο στον τελικό απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, σε έναν καταλανικό «εμφύλιο», εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στη μεγάλη αναμέτρηση του Πειραιά.