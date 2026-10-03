ΑΕΚ: Η εξάδα ξένων που επέλεξε ο Σάκοτα για την πρεμιέρα με το Μαρούσι
Δείτε ποιους ξένους επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με το Μαρούσι, για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL.
Χωρίς εκπλήξεις η εξάδα ξένων της «Ένωσης», για το πρώτο της παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Σάκοτα θα έχει στη διάθεση τους: Τομά Ερτέλ, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λούκας Λεκάβιτσιους, Νέλι Τζόζεφ, ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ και Λάντερς Νόλεϊ.
Εκτός παραμένουν οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και ΚιΣόν Φίζελ, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.