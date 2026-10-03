Η εκπομπή που αγαπήσατε επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ και σε καθημερινή βάση.

Το ΜΠΙΦ επιστρέφει και αναμένεται να ανάψει… φωτιές. Όχι δύο αλλά τέσσερις στο πλατώ. Όχι κάθε Δευτέρα, αλλά κάθε μέρα. Όχι μία ημέρα την εβδομάδα, αλλά πέντε.

Ότι ξέρατε… ξεχάστε το. Λαλιώτης, Κυριακόπουλος, Πατάς και Κουβόπουλος δίνουν καθημερινό ραντεβού από τις 14:00 μέχρι τις 16:00, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και είναι έτοιμοι να αναλύσουν, να σχολιάσουν και να κριτικάρουν τους πάντες και τα πάντα. Και δε θα είναι μόνοι τους…

Συντονιστείτε στο κανάλι του Onsports στο YouTube, γιατί έρχονται…