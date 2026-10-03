Η φλόγα που δεν έσβησε ποτέ στης Φιλαδέλφειας τα μέρη!

Στις 3 Οκτωβρίου 2022 η ΑΕΚ επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχαν περάσει 7.094 ημέρες από το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της στο «Νίκος Γκούμας», σχεδόν 20 χρόνια από την τελευταία της παράσταση στο παλιό της σπίτι, και μέσα σε αυτό το διάστημα είχαν αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Είχε αλλάξει η ομάδα, είχαν αλλάξει οι άνθρωποι, είχαν αλλάξει οι εποχές, όμως ένα πράγμα είχε μείνει ίδιο: η ανάγκη του ΑΕΚτζή να ξαναδεί την ομάδα του εκεί όπου είχε μάθει να τη βλέπει.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες η Φιλαδέλφεια έλειπε από την καθημερινότητα της ΑΕΚ, όχι όμως και από τη σκέψη του κόσμου της. Η ζωή συνεχίστηκε σε άλλα γήπεδα, ήρθαν τίτλοι και απογοητεύσεις, δύσκολες εποχές και μεγάλες επιστροφές, όμως κάπου μέσα σε όλα αυτά παρέμενε εκείνη η φράση που πέρασε από γενιά σε γενιά: «θα γυρίσουμε στο σπίτι μας». Για κάποιους ήταν βεβαιότητα, για άλλους περισσότερο μια ευχή που επαναλαμβανόταν για να μη χαθεί η ελπίδα, αλλά τελικά έγινε πραγματικότητα εκείνο το βράδυ με τον Ιωνικό.

Η ΑΕΚ δεν γύρισε απλώς σε ένα καινούργιο γήπεδο. Γύρισε σε ένα μέρος που ο κόσμος της κουβαλούσε μέσα του για σχεδόν 20 χρόνια, με μια φλόγα που άλλοτε έκαιγε δυνατά κι άλλοτε έμοιαζε να σιγοκαίει, αλλά δεν έσβησε ποτέ. Μόνο που μέσα σε αυτή την ιστορία υπάρχουν κι άνθρωποι που περίμεναν τη στιγμή, την πίστεψαν, την ονειρεύτηκαν, αλλά δεν πρόλαβαν να τη ζήσουν.

Σχεδόν 20 χρόνια «ξεσπιτωμένη» από τη Φιλαδέλφεια, αλλά ποτέ πραγματικά μακριά

Για μια ολόκληρη γενιά, η Φιλαδέλφεια έγινε ανάμνηση. Για μια άλλη, έγινε μια ιστορία που άκουγε από τους μεγαλύτερους, ενώ για κάποιους νεότερους ήταν ένας τόπος που γνώριζαν μέσα από φωτογραφίες, διηγήσεις και παλιές εικόνες. Η σχέση της ΑΕΚ με το σπίτι της, όμως, δεν σταμάτησε όταν κατεδαφίστηκε το «Νίκος Γκούμας». Συνέχισε να υπάρχει στους δρόμους, στις φανέλες, στα κασκόλ, στα τραγούδια και κυρίως στις οικογένειες που περνούσαν την αγάπη από πατέρα σε γιο και από παππού σε εγγονό.

Συνέχισε να υπάρχει κάθε φορά που κάποιος έλεγε «θα γυρίσουμε», δύο λέξεις που για χρόνια κουβαλούσαν μέσα τους ολόκληρη την πίστη μιας γενιάς. Μπορεί να πέρασαν χρόνια στα οποία η επιστροφή έμοιαζε μακρινή, μπορεί η αναμονή να δοκίμασε τις αντοχές του κόσμου, όμως η ιδέα παρέμενε εκεί κι όσο η ΑΕΚ συνέχιζε να προχωρά, τόσο η Φιλαδέλφεια παρέμενε το σημείο στο οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε να επιστρέψει. Μέχρι που εκείνη η φράση έπαψε να είναι ευχή και έγινε πραγματικότητα...

Και τότε η φλόγα έγινε φωτιά

Όταν άνοιξαν οι πόρτες της «Αγιά Σοφιάς», δεν μπήκαν μέσα μόνο οι 31.100 άνθρωποι που βρέθηκαν στις εξέδρες εκείνο το βράδυ. Μαζί τους μπήκαν σχεδόν δύο δεκαετίες αναμονής, όλες οι Κυριακές που χάθηκαν, όλες οι φορές που η ΑΕΚ έπαιξε μακριά από το σπίτι της κι ο κόσμος της προσπάθησε να δημιουργήσει αλλού αυτό που του έλειπε, αλλά και όλες οι αναμνήσεις εκείνων που είχαν προλάβει να ζήσουν το «Νίκος Γκούμας» και εκείνων που δεν το γνώρισαν ποτέ.

Από εκείνο το πρώτο βράδυ με τον Ιωνικό, η φλόγα που είχε σιγοκάψει για σχεδόν 20 χρόνια άρχισε να γίνεται ξανά φωτιά. Και τέσσερα χρόνια μετά, το αποτύπωμά της βρίσκεται παντού: στις εξέδρες που γεμίζουν, στα παιδιά που μπαίνουν για πρώτη φορά στο γήπεδο, στους πατεράδες που δείχνουν στους γιους τους πού κάθονταν κάποτε οι δικοί τους πατεράδες, στις σημαίες που ξαναγύρισαν στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας, στις μεγάλες ευρωπαϊκές νύχτες, στις χαρές, στις απογοητεύσεις και φυσικά στο νταμπλ του 2023 και το πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν!

Η ΑΕΚ ξαναβρήκε το σπίτι της και το σπίτι της ξαναβρήκε την ΑΕΚ. Μόνο που η ιστορία αυτής της επιστροφής δεν αφορά αποκλειστικά εκείνους που είχαν την τύχη να τη ζήσουν από τις εξέδρες.

Γιατί η φλόγα είχε και πρόσωπα

Γιατί δεν έφτασαν όλοι μέχρι εκεί… Υπήρχαν ΑΕΚτζήδες που έζησαν τα χρόνια της αναμονής και έφυγαν έχοντας μέσα τους την ίδια επιθυμία, άνθρωποι που δεν πρόλαβαν να δουν το νέο γήπεδο να ολοκληρώνεται, να μπουν στις εξέδρες, να ακούσουν ξανά τον ύμνο στη Φιλαδέλφεια και να δουν την ΑΕΚ να βγαίνει από τη φυσούνα του νέου της σπιτιού. Άλλοι περίμεναν πέντε χρόνια, άλλοι δέκα, άλλοι σχεδόν είκοσι και κάποιοι περίμεναν μέχρι την τελευταία τους ημέρα, χωρίς να ξέρουν αν θα προλάβουν να δουν το «θα γυρίσουμε» να γίνεται πραγματικότητα.

Η φλόγα που κράτησε ζωντανή την ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν κάτι αφηρημένο και δεν έμεινε αναμμένη από μόνη της. Είχε πρόσωπα, είχε ανθρώπους που πήγαν στο γήπεδο στις καλές εποχές και κυρίως στις δύσκολες, που τραγούδησαν όταν υπήρχαν λόγοι να πανηγυρίζουν και τραγούδησαν ακόμη πιο δυνατά όταν όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν στραβά, που περίμεναν το «σπίτι» τους να ξανανοίξει τις πόρτες του χωρίς να ξέρουν αν θα προλάβουν να περάσουν από αυτές.

Γι' αυτούς, η 3η Οκτωβρίου 2022 ήταν και δική τους ημέρα, ακόμη κι αν δεν βρίσκονταν εκεί. Πριν από τη σέντρα του αγώνα με τον Ιωνικό κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των φίλων της ΑΕΚ που είχαν φύγει από τη ζωή, ενώ στις εξέδρες υπήρχε και το τεράστιο πανό με τις προσωπογραφίες φίλων της Ένωσης που δεν πρόλαβαν να βρεθούν στο νέο γήπεδο. Ήταν ένας τρόπος να τους γίνει μια θέση ανάμεσα στους χιλιάδες που είχαν γεμίσει εκείνο το βράδυ το νέο σπίτι της ΑΕΚ. Γιατί, στην πραγματικότητα, ήταν κι εκείνοι εκεί.

Η φλόγα δεν έσβησε. Απλώς περίμενε.

Τέσσερα χρόνια μετά, κοιτάζοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια γεμάτη, ίσως γίνεται ακόμη πιο εύκολο να καταλάβουμε τι συνέβη εκείνα τα σχεδόν 20 χρόνια. Η ΑΕΚ «ξεσπιτώθηκε» αλλά δεν ξέχασε ποτέ το σπίτι της, γιατί την κουβαλούσε ο κόσμος της και αυτός ο κόσμος ήταν που κράτησε αναμμένη τη φλόγα μέχρι να έρθει η στιγμή της μεγάλης επιστροφής.

Μέσα σε αυτή την επιστροφή χωράει μια ολόκληρη γενιά που έμαθε να περιμένει, άνθρωποι που μεγάλωσαν με την ανάμνηση του «Νίκος Γκούμας», παιδιά που έγιναν γονείς και συνέχισαν να λένε στα δικά τους παιδιά ότι κάποια μέρα θα γυρίσουμε, αλλά και μια νέα γενιά που πλέον δεν χρειάζεται να γνωρίσει της Φιλαδέλφειας τα μέρη μέσα από τις αφηγήσεις των προηγούμενων, γιατί έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις δικές της ιστορίες στο ίδιο μέρος.

Κάπου ανάμεσα σε όλες αυτές τις ιστορίες βρίσκονται εκείνοι που δεν πρόλαβαν. Εκείνοι που κράτησαν τη φλόγα αναμμένη μέχρι την τελευταία τους μέρα, που έφυγαν πριν ακούσουν ξανά τον ύμνο στο σπίτι, πριν δουν την ΑΕΚ να βγαίνει από τη φυσούνα, πριν πανηγυρίσουν ένα γκολ στη Φιλαδέλφεια. Δεν πρόλαβαν να ζήσουν τη στιγμή, όμως η στιγμή ήταν και δική τους, γιατί η ΑΕΚ που γύρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 3 Οκτωβρίου του 2022 δεν ήταν μόνο η ομάδα των παικτών που πάτησαν εκείνο το βράδυ το χορτάρι, αλλά η ομάδα όλων εκείνων που κράτησαν ζωντανό το όνειρο όταν αυτό έμοιαζε ακόμη μακρινό.

Εκείνων που είπαν «θα γυρίσουμε» χωρίς να ξέρουν αν θα προλάβουν να το δουν. Η φλόγα που σιγόκαιγε για σχεδόν 20 χρόνια δεν έσβησε ποτέ. Περίμενε τη στιγμή που θα γινόταν ξανά φωτιά… Μια φωτιά που φούντωσε όταν άνοιξαν οι πύλες της «Αγιά Σοφιάς», μια μέρα σαν και τούτη πριν από τέσσερα χρόνια.