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Η Αναντολού Εφές βρήκε τον αντι-Τζέιμς: Ανακοίνωσε τον Κάμερον Πέιν

Ο Κάμερον Πέιν είναι ο παίκτης που επέλεξε η Αναντολού Εφές για να καλύψει το κενό του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου κι αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Αναντολού Εφές βρήκε τον αντι-Τζέιμς: Ανακοίνωσε τον Κάμερον Πέιν
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Η Αναντολού Εφές προχώρησε στην απόκτηση του Κάμερον Πέιν, με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν για να καλύψει το σημαντικό κενό που αφήνει στην περιφέρεια ο Μάικ Τζέιμς.

Ο Τζέιμς υπέστη ρήξη αχιλλείου, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για ολόκληρο το υπόλοιπο της σεζόν κι ως εκ τούτου η τουρκική ομάδα στράφηκε στη λύση του έμπειρου Πέιν.

Ο 32χρονος γκαρντ επιλέχθηκε στο Νο. 14 του NBA Draft το 2015 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου φόρεσε τη φανέλα επτά διαφορετικών ομάδων. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε στους Θάντερ, τους Μπουλς, τους Καβαλίερς, τους Σανς, τους Μπακς, τους Σίξερς και τους Νικς. Ο Πέιν αποτέλεσε, μάλιστα, μέλος των Σανς που έφτασαν μέχρι τους τελικούς του NBA το 2021, όπου αντιμετώπισαν τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συνολικά, ο Αμερικανός πλέι μέικερ έχει καταγράψει 7,7 πόντους και 3,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 499 αγώνες της κανονικής περιόδου στο NBA, ενώ έχει αγωνιστεί και σε 72 παιχνίδια playoffs. Το 2026, ως παίκτης των Σίξερς, σημείωσε την καλύτερη επιθετική επίδοση της καριέρας του, καθώς πέτυχε 32 πόντους απέναντι στους Γκρίζλις.

Η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία ήρθε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, όταν υπέγραψε στην Παρτιζάν. Με τη σερβική ομάδα αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 3,9 ασίστ, 2,3 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα.

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