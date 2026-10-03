Ελλάδα - Γερμανία: Επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής

Στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στο Nations League βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα.

Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από το 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα και πλέον έχει στρέψει την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση, όπου θα υποδεχθεί ξανά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ τη Γερμανία.

Κατά την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τους Έλληνες διεθνείς.

Ο πρωθυπουργός παρέλαβε, μάλιστα, ως δώρο μία εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας με το Νο. 10 στην πλάτη και το όνομά του στο πίσω μέρος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ήρθαμε να σας πούμε μια καλημέρα. Δεν ξέρετε πόση χαρά μας δίνετε όταν βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά αλλά κυρίως να είναι δεμένη που είναι και το πιο σημαντικό. Κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ, δίπλα σας. Τα έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο και με τον κόουτς να βοηθήσουμε την Εθνική να έχει τις υποδομές που χρειάζεται και σε βάθος χρόνου να μας κάνετε ξανά περήφανους. Εκπλήξατε πολλούς αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και ξέρουμε ότι έχετε και παρόν και μέλλον. Καλά κάνατε και επιλέξατε το γήπεδο της Τούμπας, στο οποίο έχει πολλά χρόνια να παίξει η Εθνική. Γενικά έχουμε προσπαθήσει πολύ με τις αθλητικές υποδομές. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και τη νέα σεζόν θα είναι έτοιμο, στο ΟΑΚΑ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στο στέγαστρο. Θα ακολουθήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ενώ βοηθήσαμε όσο μπορούμε και για το προπονητικό της Εθνικής. Είστε μια αγαπημένη και δεμένη ομάδα και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Παίζετε για το εθνόσημο σε μια εποχή μεγάλων δυσκολιών και δίνετε χαρά σε όλους τους Έλληνες».

Ο Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε: «Ευχαριστούμε για τη βοήθεια και που είστε μαζί μας. Τα παιδιά έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο. Αύριο, στο γήπεδο της Τούμπας που έχει μια μοναδική αύρα, έχουν ένα ακόμη μεγάλο ματς και ευχόμαστε επειδή είμαστε στο πρώτο γκρουπ για τα προκριματικό του EURO 2028 να μπορέσουμε να προκριθούμε. Είναι πολύ σημαντική για εμάς η αναβάθμιση που γίνεται με το προπονητικό κέντρο και σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε: «Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας. Δεν είναι η πρώτη φορά στα δύο χρόνια που είμαι στην Εθνική που με τον πρόεδρο συζητάμε μαζί σας για τα θέματα της Εθνικής. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που προσφέρει το κράτος όσον αφορά το προπονητικό κέντρο. Το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην καθημερινότητα των Ελλήνων και το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια με τον κόσμο που είχαμε δίπλα μας. Ειδικά στη Γερμανία ήταν πάνω από πέντε έξι χιλιάδες. Έχουμε παιδιά που θέλουν να παίζουν πρωτίστως για την Εθνική και θυσιάζουν τα πάντα για να το κάνουν. Επειδή ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες χώρες νομίζω ότι αυτό που έχουμε είναι κάτι μοναδικό. Ακόμη και στα φιλικά ποτέ δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσία των παιδιών και όλοι θέλουν να είναι εδώ μαζί μας. Ως προπονητής είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που σκέφτονται αυτά τα παιδιά και είναι το πιο σημαντικό για τη μελλοντική τους επιτυχία».