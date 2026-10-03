Γρηγορίου: «Μας αφήνει γλυκόπικρη γεύση το ξεκίνημα - Κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία»

Σε έναν αρχικό απολογισμό των πρώτων πέντε αγωνιστικών προχώρησε ο Μιχάλης Γρηγορίου, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Άρης στο YouTube, με τον Έλληνα τεχνικό να εκφράζει την αισιοδοξία του για τη συνέχεια παρά τη «γλυκόπικρη γεύση» της συγκομιδής των επτά βαθμών.

Ο 52χρονος χαρακτήρισε απαιτητικό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος λόγω του προγράμματος με τα τρία ντέρμπι, ενώ στάθηκε στην έλλειψη χρόνου για προπονήσεις εξαιτίας των συνεχόμενων υποχρεώσεων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για τις πρώτες πέντε αγωνιστικές: «Γνωρίζαμε εξ΄αρχής από την κλήρωση του πρωταθλήματος ότι οι πρώτες πέντε αγωνιστικές ήταν δύσκολες καθώς είχαμε τρία ντέρμπι με τα δύο έκτος έδρας και βέβαια μια σειρά αγώνων οι οποίοι ο απολογισμός δεν είναι ούτε θετικός αλλά ούτε και αρνητικός.

Μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, εγώ προσωπικά ήθελα περισσότερους βαθμούς αλλά εάν κάνουμε αναλυτικότερο απολογισμό θα έλεγα ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές με δύο νίκες, η δεύτερη νίκη με τον ΟΦΗ θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη νίκη και με πολύ καλή εμφάνιση. Στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ την τρίτη αγωνιστική σε 30 λεπτά διαλύσαμε ότι είχαμε χτίσει μέχρι τότε γιατί μέχρι το 60ο λεπτό που δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ από την ΑΕΚ ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, προσπαθούσαμε να βγάλουμε αντίδραση και να διεκδικήσουμε το παιχνίδι και βέβαια αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε για εμάς ένα πολύ σημαντικό μάθημα ενόψει της συνέχειας.

Την τέταρτη αγωνιστική εάν ο ΠΑΟΚ είχε δεχθεί την κόκκινη κάρτα που ήταν πασιφανέστατη στο 19ο λεπτό θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι, ήμασταν καλύτεροι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ παρ΄όλο αυτά και σε αυτό το παιχνίδι για διαφόρους λόγους δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα.

Με τον Ηρακλή με τόσες τελικές και με εμφανέστατη την κυριαρχία μας, δεν μπορέσαμε να βρούμε τον δρόμο προς τα δίχτυα έτσι ώστε να πάρουμε τους τρείς βαθμούς που ήταν και το ζητούμενο για εμάς.

Συμπερασματικά, θα θέλαμε να είχαμε περισσότερους βαθμούς, μένουμε στους επτά και αισιοδοξούμε για το άμεσο μέλλον που είναι μέχρι την επόμενη διακοπή.»

Για τα δύο πρόσωπα που έχει δείξει μέχρι στιγμής η ομάδα του: «Είχα πει ότι βάσει της εξέλιξης που υπήρχε στο μεταγραφικό, κερδίζαμε χρόνο. Και το τόνιζα μετά από νίκες, όχι ήττες. Τώρα που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε, Βλέπω τα παιδιά να ανταποκρίνονται όχι μόνο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης αλλά και στο τεχνικοτακτικό. Όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν Αύγουστο και Σεπτεμβρίο πρέπει να εγκλιματιστούν και να καταλάβουν τι θέλω σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Δεν είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Και να κάνω μία παρένθεση… Οι καλοί παίκτες αφήνουν το ελληνικό πρωτάθλημα ως τελευταία επιλογή. Είχαμε και τα τρία παιχνίδια του Κυπέλλου, οπότε δεν υπήρχε χρόνος για προπονήσεις. Κάναμε πάνω από 20 μέρες να προπονηθούμε όλοι μαζί ως ομάδα. Οταν υπάρχουν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο να παρουσιάσεις ομοιογένεια ακόμα και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Να έχει μία ομοιομορφία.»