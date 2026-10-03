Και όμως ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 50%

Και τι δεν έχουμε δει και τι δεν έχουμε ακούσει…

Πάμε να τα δούμε όλα από την αρχή… Ένα-ένα και να καταλήξουμε στα πρώτα συμπεράσματα της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βγήκε και είπε: “Όλα καλά. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη δουλειά των παικτών μου”. Ούτε φωνές, ούτε κρίσεις, ούτε τίποτα…

Αυτός είναι ένας από τους δεκάδες τρόπους με τους οποίους ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει καταφέρει να κερδίσει τους παίκτες του και να τους κάνει να παίζουν με την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Λαμπρά παραδείγματα οι Λευτέρης Μαντζούκας και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Δύο παίκτες οι οποίοι στο ξεκίνημα της σεζόν, για τους περισσότερους, θα “μάχονταν” για μια θέση στη δωδεκάδα και στα τέσσερα πρώτα ματς της σεζόν βρίσκονται στη βασική πεντάδα.

Ναι. Υπάρχουν απώλειες και μάλιστα πολλές, αλλά δε μιλάμε για μια παρουσία στην πεντάδα. Μιλάμε για τέσσερις. Γιατί κάθε εμφάνιση τους στο παρκέ τους… κερδίζει την επόμενη παρουσία τους.

Πως το έλεγε ο Πιτίνο; Συμβόλαιο μίας ημέρας. Και οι δύο Έλληνες παίκτες έχουν καταφέρει με το σπαθί τους να ανανεώνουν το συμβόλαιο τους σε καθημερινή βάση.

Ο Παναθηναϊκός των χιλίων προβλημάτων παίζει μπασκετάρα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να μην έχει στη διάθεση του Σλούκα, Ναν, Χουάντσο, Φαλ, Ρογκαβόπουλο και μέχρι χθες Ντέιβις, αλλά έχει κάνει τους υπόλοιπους… όχι απλά πυραυλοκίνητους, αλλά τους έχει κάνει να μη σκέφτονται και να μη μιλάνε για τους απόντες.

Και αυτό είναι που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Τρία εντός έδρας παιχνίδια που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός με… καφενεία. Έτσι λέγεται, έτσι γράφεται. Γιατί έτσι μας… συμφέρει.

Αλλά το άλλο που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μέχρι στιγμής, είναι ότι ουδείς εντός της ομάδας ασχολείται με το τι λέγεται και το τι γράφεται. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του, συνεχίζει να παίζει τη μπασκετάρα του, συνεχίζει να “φτιάχνει” τον κόσμο του και συνεχίζει να αφήνει υποσχέσεις.

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Και αν ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να βρίσκεται σε αυτό το μπασκετικό επίπεδο, όντας κάτω από το 50% των δυνατοτήτων του, φανταστείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Χθες, κόντρα στο… καφενείο της Μακάμπι, πήραμε μια γεύση από τον Ντέιβις. Ο Αμερικανός επέστρεψε νωρίτερα του αναμενομένου, με τον Ομπράντοβιτς να τον εκθειάζει για το work ethic του και την νοοτροπία του. Ναι για τον ίδιο μιλάμε που κάποιοι πέρσι τον έβγαζαν τουρίστα και τον αποκαλούσαν Ευτύχη Μπλέτσα και Τάσο Δούση μαζί. Οι ειδικοί και οι αντικειμενικοί του αθλήματος.

Ο Ντέιβις επέστρεψε και έδωσε στον Παναθηναϊκό εμπειρία, εκτελεστική δεινότητα, δημιουργία από το low post και μια ακόμα άκρως ποιοτική λύση στα χέρια του Ομοπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός ξέρει καλά ότι ο NHD χρειάζεται χρόνο για να βρει ρυθμό και για τον λόγο αυτό του έδωσε τον μεγαλύτερο από όλους. Αλλά μη φανταστείτε, 24:39 έπαιξε… Αλλά αυτός είναι ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς.

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Ο Σέρβος έχει στα χέρια του ένα ρόστερ το οποίο ακόμα το… πλάθει και μπορεί να το κάνει ότι θέλει. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα και χθες το είδαμε και πάλι. Ο Παναθηναϊκός “καθάρισε” ένα ματς από το ξεκίνημα του, ουσιαστικά, γιατί πολύ απλά όπως είπε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι γηπεδούχοι “δάγκωναν” στην άμυνα. Και πως να μην το κάνουν όταν ο “Ζοτς”, ρίχνει πεντάδα με Φρανσίσκο, Μαντζούκα, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ.

Που να πάει, ποιος, μπροστά σε αυτή την πεντάδα; Αλλαγές στην άμυνα, ένας εναντίον ενός εξαιρετικό, έλεγχος των ριμπάουντ, deflections και συνεχείς βουτιές.

Και αυτό είναι που γουστάρει και ο κόσμος. Να βλέπει μια ομάδα να.. βουτάει ακόμα και όταν η διαφορά είναι στο +20 και στο +30.

Έχει γίνει πολύς λόγος από το ξεκίνημα της σεζόν για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα και σίγουρα χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Αλλά δε μπορεί να περάσει απαρατήρητη η εξαιρετική αμυντική τακτική. Περιστροφές, αλληλοκαλύψεις, διαβάσματα…

Το θέμα όμως πλέον είναι η επίθεση… Και εκεί ο Παναθηναϊκός σε κάθε ματς ανεβάζει ολοένα και περισσότερο ταχύτητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χθες το airball του Μωραϊτη. Στήσιμο επίθεσης για σεμινάρια, αποστάσεις εξαιρετικές, κυκλοφορία της μπάλας για όσκαρ και τρίποντο airball από τη γωνία από τον Έλληνα παίκτη. Και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει μπει στο παρκέ και να χειροκροτεί την επίθεση και να ζητάει από τον Μωραΐτη να το ξαναπάρει. Και θα το ξαναπάρει και θα το βάλει. Δεδομένα.

Τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την πρεμιέρα της GBL με τους Vicos Falcons και ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τη Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Το πρώτο μεγάλο crash test.

ΥΓ1: Αν ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ανάλογο ποστάρισμα στο τουίτερ, θα είχε ξεκινήσει επανάσταση στην Ελλάδα. Στο ποστάρισμα του Ολυμπιακού ήταν απλά Παρασκευή.

ΥΓ2: Αν αυτό που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας το είχε κάνει προπονητής του Παναθηναϊκού θα είχε ζητηθεί ο αποκλεισμός του από τη διοργάνωση και πιθανότατα και η απέλαση του από τη χώρα. Τώρα που το έκανε ο Έλληνας προπονητής δεν έχει ανοίξει μύτη. Σαν να μην έγινε ρε παιδί μου…

ΥΓ3: Καλά δε συζητάμε τι θα γινόταν αν αυτό το είχε κάνει ο Γιαννακόπουλος….

ΥΓ4: Το βίντεο είναι ξεκάθαρο ανεξαρτήτως της γνώμης που μπορεί να έχει ο καθένας για το συμβάν ή για τον ίδιο τον Έλληνα προπονητή. Αδιάψευστος μάρτυρας η κάμερα. Η μάλλον οι δεκάδες κάμερες που έχουν αποτυπώσει το γεγονός. Οποισδήποτε άλλος άνθρωπος θα προσπαθούσε να αποφύγει τους αντιπάλους του στους πανηγυρισμούς τους.

ΥΓ5: Πραγματικά προκαλεί απορία το γεγονός πως η Euroleague έχει αντανακλαστικά μόνο όταν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Μόνο όταν αντιδρά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ή όταν αντιδρούσε ο Εργκίν Αταμάν. Τότε οι τιμωρίες και οι πειθαρχικές διαδικασίες ξεκινούσαν πριν καν υπάρξει γεγονός. Τώρα ούτε είδε, ούτε άκουσε κανείς!