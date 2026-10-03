Η αντίπαλος της Σάκκαρη στους «32» του China Open

Την Ελίνα Σβιτολίνα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη (05/10) με φόντο την πρόκριση στη φάση των «16» του China Open, μετά τη συναρπαστική ανατροπή της Ουκρανής επί της Κατερίνας Σινιάκοβα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο. 33) θα διασταυρώσει τη ρακέτα της με το Νο 7 του κόσμου, με τη νικήτρια να παίρνει το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες στο 1000αρι του Πεκίνου.