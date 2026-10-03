Η αντίπαλος της Σάκκαρη στους «32» του China Open

Η Μαρία Σάκκαρη καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σβιτολίνα προκειμένου να βρεθεί στις 16 καλύτερες τενίστριες του WTA 1000 στο Πεκίνο

Η αντίπαλος της Σάκκαρη στους «32» του China Open
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Ελίνα Σβιτολίνα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη (05/10) με φόντο την πρόκριση στη φάση των «16» του China Open, μετά τη συναρπαστική ανατροπή της Ουκρανής επί της Κατερίνας Σινιάκοβα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο. 33) θα διασταυρώσει τη ρακέτα της με το Νο 7 του κόσμου, με τη νικήτρια να παίρνει το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες στο 1000αρι του Πεκίνου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μαρία Σάκκαρη: Τα highlights της εντυπωσιακής πρεμιέρας στο China Open

COMMENTS
LATEST NEWS
15:51 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Μέσα» ο Λιβάι Γκαρσία, αν είναι υγιείς | Την Κυριακή (03/10) η μαγνητική

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bασικοί Κάιρινεν και Πήλιος στη «μάχη» ανάμεσα σε Φινλανδία και Αλβανία για το Nations League

15:47 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας: Η νησιωτική «μάχη» για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL

15:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - Μαρούσι

15:43 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Μαρούσι: Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων για τον αγώνα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL

15:21 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet: Ολική ανατροπή με Τζανετόπουλο για τους «κυανόλευκους» (vid)

15:17 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος - ΠΑΟΚ: Ο Άπλμπι πέτυχε το πρώτο καλάθι της σεζόν στη Stoiximan GBL (vid)

15:14 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet: Άνοιξε το σκορ για τους «βυσσινί» ο Νοικοκυράκης - Άμεση απάντηση με Βαφέα

15:11 ΣΠΟΡ

Η αντίπαλος της Σάκκαρη στους «32» του China Open

14:55 SUPER LEAGUE 2

Live Streaming: Πανθρακικός - Πανσερραϊκός για την 5η αγωνιστική της Superbet League 2

14:50 OPINION

Και όμως ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 50%

14:46 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Μύκονος - ΠΑΟΚ: Η πρεμιέρα του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Stoiximan GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας