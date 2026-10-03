ΑΕΚ – Μαρούσι: Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων για τον αγώνα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL

Η ΑΕΚ και το Μαρούσι κάνουν πρεμιέρα στη νέα σεζόν του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει να διαχειριστεί τέσσερις απουσίες, καθώς εκτός αποστολής για την «Ένωση» βρίσκονται οι Δημήτρης Κατσίβελης, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ και Ντέρικ Ουίλιαμς.

Στην πλευρά του Αμαρουσίου, δεν είναι διαθέσιμος ο Μιχάλης Λούντζης. Ο Έλληνας γκαρντ συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

Η δωδεκάδα του Αμαρουσίου: Ουόκερ, Τζάκσον, Βενετίδης, Κόνιαρης, Σάλας, Τουλιάτος, Καλαβρός, Γουέρ, Κουανί, Κασελάκης, Ιορδάνου, Ντε Σόουζα.