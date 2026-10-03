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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Μέσα» ο Λιβάι Γκαρσία, αν είναι υγιής | Την Κυριακή (03/10) η μαγνητική

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία του Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την αποδέσμευση του Λιβάι Γκαρσία, έχοντας εξασφαλίσει παράλληλα τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εφόσον η μαγνητική του είναι καθαρή.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Μέσα» ο Λιβάι Γκαρσία, αν είναι υγιής | Την Κυριακή (03/10) η μαγνητική
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Ο Λιβάι Γκαρσία αποδεσμεύτηκε από την εθνική ομάδα του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, μετά τη συνεννόηση που είχε ο Παναθηναϊκός με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν, μάλιστα, πως ο 27χρονος επιθετικός θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (11/10) με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, εφόσον φυσικά είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις ελπίδες που υπάρχουν ότι ο μυϊκός τραυματισμός που υπέστη ο Λιβάι Γκαρσία στην αναμέτρηση με το Κουρασάο, για τα προκριματικά του Nations League της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, δεν είναι κάτι σοβαρό.

Η οριστική εικόνα, πάντως, θα προκύψει από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί ο διεθνής επιθετικός μετά την επιστροφή του στην Αθήνα. Η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή (4/10).

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