Bασικοί Κάιρινεν και Πήλιος στη «μάχη» ανάμεσα σε Φινλανδία και Αλβανία για το Nations League

Με έντονο άρωμα... ΑΕΚ θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Φινλανδίας με την Αλβανία στο Ελσίνσκι για την 3η αγωνιστική του Nations League, καθώς τόσο ο Καάν Κάιρινεν όσο και ο Σταύρος Πήλιος βρίσκονται στις αρχικές συνθέσεις των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων τους.

Οι δύο χώρες κοντράρονται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της League C, με την Αλβανία να προέρχεται από εντυπωσιακό ξεκίνημα με 2 νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια, ενώ η Φινλανδία ακολουθεί αήττητη έχοντας απολογισμό μία νίκη και μία ισοπαλία.

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