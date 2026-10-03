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Bασικοί Κάιρινεν και Πήλιος στη «μάχη» ανάμεσα σε Φινλανδία και Αλβανία για το Nations League

Η Φινλανδία φιλοξενεί στο Ελσίνκι την Αλβανία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α' ομίλου της League C του Nations League, με τους Κάαν Κάιρινεν και Σταύρο Πήλιο να βρίσκονται κανονικά στην ενδεκάδα.

Bασικοί Κάιρινεν και Πήλιος στη «μάχη» ανάμεσα σε Φινλανδία και Αλβανία για το Nations League
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Με έντονο άρωμα... ΑΕΚ θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Φινλανδίας με την Αλβανία στο Ελσίνσκι για την 3η αγωνιστική του Nations League, καθώς τόσο ο Καάν Κάιρινεν όσο και ο Σταύρος Πήλιος βρίσκονται στις αρχικές συνθέσεις των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων τους.

Οι δύο χώρες κοντράρονται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της League C, με την Αλβανία να προέρχεται από εντυπωσιακό ξεκίνημα με 2 νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια, ενώ η Φινλανδία ακολουθεί αήττητη έχοντας απολογισμό μία νίκη και μία ισοπαλία.

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