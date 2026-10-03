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Κατάμεστο το Παπαστράτειο για τον τελικό του Super Cup Γυναικών: Ανακοίνωσε sold out ο Ολυμπιακός

Δεν θα πέφτει... καρφίτσα στο Παπαστράτειο για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup Πόλο Γυναικών, καθώς ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα το sold out λίγες ώρες πριν από τον αγώνα.

Κατάμεστο το Παπαστράτειο για τον τελικό του Super Cup Γυναικών: Ανακοίνωσε sold out ο Ολυμπιακός
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Με τη συμπαράσταση των φιλάθλων του θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου στο πόλο Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» πρωταθλήτριες Ευρώπης υποδέχονται την ισπανική Καταλούνια (17:30), στοχεύοντας στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού Super Cup της ιστορίας τους.

Όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, με τα εισιτήρια της αναμέτρησης να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«SOLD OUT ο τελικός του Super Cup! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον σημερινό τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup πόλο Γυναικών, απέναντι στην ισπανική Καταλούνια, στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά "Π. Καπαγέρωφ".

Όλοι μαζί, για μία ακόμη ευρωπαϊκή κούπα!»

https://www.instagram.com/p/DeCDPXaOH2j/
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