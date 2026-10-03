Νίστρουπ: «Ίσως μάθω κάποια πράγματα από τον Ομπράντοβιτς – Να κάνουμε υπερήφανους τους φιλάθλους»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εντυπωσιάστηκε απ’ όσα έζησε στο Telekom Center Athens στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μακάμπι. Ο Δανός τεχνικός της ποδοσφαιρικής ομάδας, παραχώρησε συνέντευξη στα social media της «πράσινης» ΚΑΕ και ξεκαθάρισε πως αυτό που βίωσε, δεν το συναντά κανείς στη βόρεια Ευρώπη.

Παράλληλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ παράλληλα έδωσε υπόσχεση πως θα κάνει τα πάντα μαζί με όλη την ομάδα, για να κάνει υπερήφανους τους φιλάθλους.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ:

-Οι εντυπώσεις σας από το Telekom Center Athens;

«Απολύτως εκπληκτικές. Φανταστική ατμόσφαιρα. Κάτι που νομίζω ότι όλοι έδειξαν πως εκτιμούν. Μπορώ να πω με σιγουριά πως δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στη Βόρεια Ευρώπη, σε ένα κλειστό γήπεδο όπως αυτό. Οπότε πραγματικά εκπληκτικά».

-Ποια είναι η γνώμη σας για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ως τώρα, έχοντας βιώσει και την υποστήριξη στο ποδόσφαιρο;

«Είναι τεράστια η στήριξη, τόσο στην πλευρά του ποδοσφαίρου όσο και στου μπάσκετ. Προφανώς υπάρχει τεράστια στήριξη, αλλά και τεράστιες απαιτήσεις για τις δύο ομάδες. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός».

-Πολλοί παίκτες σας έχουν έρθει στο παρελθόν στο μπάσκετ. Τώρα ήρθατε κι εσείς. Είναι ισχυρός ο δεσμός ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό τμήμα;

«Ναι, προφανώς είναι ένας σύλλογος. Ξέρω ότι εύχονται τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις. Και είμαι σίγουρος πως εύχονται το ίδιο και για εμάς. Προφανώς για μένα ως προπονητή είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Ομπράντοβιτς. Εξαιρετικός προπονητής, μεγάλος ηγέτης. Γνωρίζω την ιστορία του σε αυτό το σύλλογο και ξέρω τι έχει καταφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι πραγματικά εκπληκτικό».

-Πολλοί παίκτες του μπάσκετ έχουν έρθει σε ποδοσφαιρικά ματς. Το έχετε παρατηρήσει;

«Προφανώς δεν τον παρατηρώ όταν γίνεται ο αγώνας, αλλά βλέπω και ακούω κάποια πράγματα μετά. Και χαίρομαι απλώς που βρίσκονται στο γήπεδο κάποιες φορές και ελπίζω ότι όταν είναι εκεί, θα μπορέσουμε να τους προσφέρουμε μια νίκη».

-Ένα μήνυμα για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού;

«Απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο για την ομάδα μπάσκετ, η ατμόσφαιρα εδώ είναι πραγματικά εκπληκτική. Μπορώ να πω μόνο ότι από την πλευρά της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους κάνουμε υπερήφανους».