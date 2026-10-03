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Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet 2-2: Χωρίς νικητή το χορταστικό ντέρμπι της Θεσσαλίας (vids)

Δεν μπορούν να... σηκώσουν κεφάλι οι γηπεδούχοι, πρώτη απώλεια για τους Λαρισαίους.

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet 2-2: Χωρίς νικητή το χορταστικό ντέρμπι της Θεσσαλίας (vids)
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Ντέρμπι με πολλά γκολ και χωρίς νικητή σημειώθηκε στον Βόλου, όπου η τοπική Νίκη και η ΑΕΛ Novibet έμειναν στο 2-2 για την 5η αγωνιστική της Super League 2.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που πήραν πρώτοι το προβάδισμα. Στο 9ο λεπτό, ο Γκρόζου βρήκε τον Νοικοκυράκη και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Ο Βαφέας ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ στο 14’ και με απευθείας χτύπημα έφερε το ματς στα ίσα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, στο 23’, ο Παμλίδης ολοκλήρωσε την ανατροπή με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 2-1.

Η ΑΕΛ, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Καμπετσής δημιούργησε τη φάση και ο Αλμπάνης αξιοποίησε την πάσα του για να πετύχει το 2-2 στο 49ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, η Νίκη Βόλου προσπάθησε να βρει το γκολ που θα της έδινε ξανά το προβάδισμα και άσκησε πίεση μέχρι το φινάλε, χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει εκ νέου την εστία της ΑΕΛ.

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet 2-2

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Ρινγκ, Αρίας (52' Τζίμας), Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος (77' Λουκίνας), Εππας, Ομεονγκά (69' Πλέγας), Λίγδας (77' Πανικίδης), Παμλίδης (69' Φερνάντεθ), Μάντζης.

ΑΕΛ Novibet (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Ρισβάνης (30' Μαζουλουξής), Γκρόζος, Γαργάλας, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (70' Σίλβα), Αλμπάνης (70' Λέλεκας), Νοικοκυράκης, Καμπετσής (87' Νίτσο), Μακρής (70' Αντράντα).

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