Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1: Ακόμα μία απώλεια για τα «λιοντάρια»-Σπουδαία εμφάνιση οι Θρακιώτες

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Κομοτηνή, όπου Πανθρακικός και Πανσερραϊκός έμειναν στο 1-1. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν έτσι το αήττητο στην έδρα τους, ενώ ο Κώστας Γεωργιάδης δεν κατάφερε να συνδυάσει με τρίποντο την επιστροφή του στην πόλη ως αντίπαλος, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο του Πανθρακικού.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε γκολ στο 21ο λεπτό. Το τέρμα ήρθε με αυτογκόλ του Ντουμάνη, δίνοντας στους φιλοξενούμενους το προβάδισμα.

Οι Σερραίοι είχαν τις περισσότερες καλές στιγμές στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, όμως δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη. Ο Πανθρακικός ανέβασε την απόδοσή του όσο περνούσε η ώρα και εκμεταλλεύτηκε την οπισθοχώρηση του αντιπάλου.

Η πίεση των γηπεδούχων απέφερε αποτέλεσμα στο 74’. Ο Σαραντίδης βρήκε χώρο και με σουτ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με το σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος. Ο Πανθρακικός ανέβηκε στους οκτώ βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός έφτασε τους τρεις, έχοντας να διαχειριστεί και την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών που του έχει επιβληθεί στην υπόθεση του Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1

Πανθρακικός (Γιάννης Αποστολίδης): Σγουρής, Λαρέα (46' Γιανναράκης), Βουτσάς (62' Σαραντίδης), Τσίλεμ (81' Παπακωνσταντίνου), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (81' Χ. Παχούμης), Ντουμάνης (46' Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι, Πατρόνι, Νότας

Πανσερραϊκός (Κώστας Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Τάχατος (56' Κίτσιου), Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου (68' Ρούμιαντσεβ), Μορέιρα, Μωυσίδης (83' Αδάμ), Τσέλιος (56' Μπαρμπόσα), Τεϊσέιρα (68' Κωτσόπουλος), Πασάς.