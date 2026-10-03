Τρινκιέρι: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό»

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά στην πρεμιέρα του στη Stoiximan GBL κόντρα στη Μύκονο, όμως τα κατάφερε και με 88-85 πήρε τη νίκη και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στο κακό ξεκίνημα που έκανε ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης και στο χαρακτήρα και το πνεύμα που έδειξε η ομάδα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός

«Δεν είχαμε καλή εκκίνηση κι αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα σε όλο το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι ήταν για τους σουτέρ. Πολλά ήταν σουτ βγαλμένα από το σύστημα κι άλλα από ατομική ποιότητα. Ήταν σημαντικό το πνευματικό το κομμάτι. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα φάουλ. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Δεν είχαμε την ίδια συγκέντρωση. Οι αντίπαλοι ήταν φρέσκοι και έβαλαν μεγάλα σουτ. Ελέγξαμε το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο».