· ΠΑΟΚ

Τρινκιέρι: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό»

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, λίγο μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL κόντρα στη Μύκονο.

Τρινκιέρι: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά στην πρεμιέρα του στη Stoiximan GBL κόντρα στη Μύκονο, όμως τα κατάφερε και με 88-85 πήρε τη νίκη και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στο κακό ξεκίνημα που έκανε ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης και στο χαρακτήρα και το πνεύμα που έδειξε η ομάδα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός

«Δεν είχαμε καλή εκκίνηση κι αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα σε όλο το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι ήταν για τους σουτέρ. Πολλά ήταν σουτ βγαλμένα από το σύστημα κι άλλα από ατομική ποιότητα. Ήταν σημαντικό το πνευματικό το κομμάτι. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα φάουλ. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Δεν είχαμε την ίδια συγκέντρωση. Οι αντίπαλοι ήταν φρέσκοι και έβαλαν μεγάλα σουτ. Ελέγξαμε το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Μαρούσι: Τα highlights της εμφατικής επικράτησης της «Ένωσης»

18:58 ΣΠΟΡ

Waterpolo League: Άνετη νίκη με 20-10 επί του ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό

18:56 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός - Καταλούνια 18-4: «Έλιωσαν» τις Ισπανίδες και κατέκτησαν το Super Cup οι «ερυθρόλευκες»

18:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενφίκα και Παυλίδης σε προχωρημένες συζητήσεις για νέο συμβόλαιο

18:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Καμία επαφή της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα - Πάντα έχουμε πίεση»

18:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσιμίκας: «Κερδίσαμε τον κόσμο - Θυμάμαι όταν παίζαμε με 1.000 άτομα στο ΟΑΚΑ»

18:29 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Πρέπει να δουλέψουμε στην άμυνα, ήταν ένα μήνυμα πως εδώ είμαστε»

18:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία

18:15 GREEK BASKET LEAGUE

Παπαθεοδώρου: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια γιατί έχουμε καλό γκρουπ παικτών»

18:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φινλανδία - Αλβανία 2-1: Νικητής ο Κάιρινεν στη «μάχη» με τον Πήλιο - Έπιασαν κορυφή οι Σκανδιναβοί

18:04 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός: Έκανε εύκολη τη ζωή του και νίκησε με 91-75 τη Δόξα Λευκάδας στην πρεμιέρα

17:58 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Χέιζ Ντέιβις στην 8άδα ξένων - Ποιος έμεινε εκτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας