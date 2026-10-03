Σάκοτα: «Πρέπει να δουλέψουμε στην άμυνα, ήταν ένα μήνυμα πως εδώ είμαστε»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στο Μαρούσι έμεινε ο Ντράγκαν Σάκοτα, με τον έμπειρο τεχνικό να στέκεται στη συνολική εικόνα της ομάδας του. Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε επίσης στην απόδοση του Πίνκνεϊ, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στο παιχνίδι, ενώ ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στον Ερτέλ.

Οι δηλώσεις του Σάκοτα:

«Σημασία είχε να ξεκινήσουμε με νίκη και να μην παίζαμε έτσι όπως παίζαμε θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Ο λόγος γνωστός. Το Μαρούσι είχε κάποια θέματα και αυτό έπαιξε ρόλο. Όταν ξεκινάς όλα τα παιχνίδια μπορούν να δείξουν τα προβλήματα. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε στην άμυνα, είχαμε 17 χαμένα ριμπάουντ και στη χημεία. Σε γενικές γραμμές ήταν μια νίκη ένα μήνυμα πως εδώ είμαστε».

Για το πότε θα είναι έτοιμη η ΑΕΚ:

«Ξεκινήσαμε 19 του Αυγούστου και δεν έχουμε όλη την ομάδα εδώ. Να μπουν όλοι και να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Μέσα από τα παιχνίδια θα βρίσκουμε ρυθμό. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που θα παίξουμε με αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Θα έχουμε δυσκολίες και περιμένουμε να έχουμε περισσότερες λύσεις. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι πως κάποια στιγμή θα δούμε άλλες δυνατότητες στην άμυνα. Μας έλειπαν οι 4 πιο αθλητικοί παίκτες που έχουμε».

Για τον Πίνκνεϊ:

«Ο Πίνκνεϊ από τη μέρα που ήρθε είναι πολύ διαφορετικός. Έχει δέσει. Έπρεπε να παίζει παραπάνω αναγκαστικά. Μέχρι σήμερα ακόμα μαθαίνει το ρόλο του, αλλά θα μας βοηθήσει μέχρι να επιστρέψουν οι απόντες».

Για την αποθέωση του κόσμου:

«Είναι πολύ ευχάριστο όταν γίνεσαι ένας από τον κόσμο. Είσαι κομμάτι της ιστορίας. Γίνεται μια σχέση αγάπης. Με την ευκαιρία να πω ότι έχω υπογράψει μέχρι το 2030, έχω υπογράψει έναν χρόνο σαν προπονητής. Μετά το τέλος της προπονητικής θα βοηθήσω με την εμπειρία μου σε άλλα πράγματα. Έτσι σκέφτομαι, να είμαστε στην ΑΕΚ».

Για το αν έκανε βήματα προς τα εμπρός:

«Θέλω να πω ότι μας βοήθησε το γεγονός που το Μαρούσι δεν είχε όλους τους παίκτες του. Σίγουρα θα έχουν άλλο πρόσωπο στην περιφέρεια. Είχαμε αυτή την ευκολία και το λέω γιατί οι επόμενοι αντίπαλοι θα είναι πιο δυνατοί. Είμαστε προς το παρόν ευχαριστημένοι επειδή είναι στο ξεκίνημα πολλά άγνωστα πράγματα. Όλοι τελείωσαν χωρίς πρόβλημα και θέλουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα στην άμυνα που θα μας δώσει βοήθειες. Μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με κάποιες επιλογές και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη ρυθμού. Είναι το στυλ μας να μοιράζουμε καλά τη μπάλα και να τρέχουμε».

Για τον Ερτέλ:

«Είναι παίκτης με μεγάλη εμπειρία και προσφέρει. Υπάρχουν πολλές ομάδες και σε άλλα πρωταθλήματα που δυναμώνουν και χρειάζονται παίκτες. Ο Ντε Κολό πήγε στη Φενέρ σαν πρωταγωνιστής όχι μόνο να βοηθάει. Είναι η εμπειρία και όσα μπορεί να κάνει ο Ερτέλ, σαφώς περισσότερα απ' όσα μπορεί να κάνει. Είναι λίγες μέρες μαζί μας. Θα βελτιωθεί κι άλλο, τα σουτ θα μπουν. Έχει πολύ καλά ποσοστά στα σουτ».