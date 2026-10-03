Ολυμπιακός - Καταλούνια 18-4: «Έλιωσαν» τις Ισπανίδες και κατέκτησαν το Super Cup οι «ερυθρόλευκες»

Με σαρωτική εμφάνιση και ευρεία νίκη με 18-4 επί της ισπανικής Καταλούνια, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο LEN Super Cup της ιστορίας του στο πόλο γυναικών, πανηγυρίζοντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν σε ένα κατάμεστο Παπαστράτειο.

Η αναμέτρηση δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για τις «ερυθρόλευκες», οι οποίες επέβαλαν τον ρυθμό τους από το πρώτο λεπτό και διατήρησαν τον πλήρη έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια των 32 λεπτών της αναμέτρησης.

Οι Σάντα και Άντριους έδωσαν νωρίς το προβάδισμα (2-0) στον Ολυμπιακό, με την Χάουτον να μειώνει προσωρινά για την Καταλούνια, πριν η Σάντα διαμορφώσει το 3-1 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Πλευρίτου διεύρυνε τη διαφορά στο 4-1 και η Πινέδα μείωσε σε 4-2. Η αμυντική προσήλωση των γηπεδούχων κράτησε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου σε χαμηλά επίπεδα, επιτρέποντας μόλις δύο τέρματα στις Ισπανίδες.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την επιθετική του παραγωγικότητα. Με ένα σερί 4-0 από τις Σαλταμανίκα, Άντριους, Χάιντου και Νίνου, το σκορ έφτασε στο 8-2, ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 11-4 χάρη σε τέρματα των Σάντα, Σιούτη και Πλευρίτου.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τις Κουρέτα και Τριχά να σκοράρουν, η διαφορά πέρασε σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το τελικό 18-4.

Με τη νίκη αυτή, το τμήμα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πρόσθεσε τον 9ο ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του (4 Champions League, 4 Super Cup, 1 LEN Trophy).