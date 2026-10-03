Αυτή είναι η νέα ομάδα - έκπληξη του Μαχρέζ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως έχει βρει ο Ριγιάντ Μαχρέζ, συνεχίζοντας σε ομάδα έκπληξη.

Ο Αλγερινός εξτρέμ θαα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Μέση Ανατολή, ωστόσο τώρα θα μετακομίσει στο Κατάρ, αφού θα φοράει τη φανέλα της Αλ-Σαμάλ, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Μαχρέζ που αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι και την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2023 για να μετακομίσει στην Μέση Ανατολή και την Αλ Αχλί για 30 εκατομμύρια ευρώ, παρέμενε χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι, εξετάζοντας τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τελικά, όπως όλα δείχνουν θα μεταγραφεί στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ - Σαμάλ, η οποία έχει πραγματοποιήσει θετικό ξεκίνημα στη Super League του Κατάρ, καθώς μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας.